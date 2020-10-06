Fransız belediye başkanının paylaştığı harita, Türk topraklarını Ermenistan olarak gösteriyor

Fransa'da bir belediye başkanı, Ermenistan için ilaç ve acil yardım malzemesi topladıklarına ilişkin Twitter hesabından paylaşım yaptı. Söz konusu paylaşımda yer alan haritada, Türkiye'nin doğusunun Batı Ermenistan olarak gösterilmesi dikkat çekti.