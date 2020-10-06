Fransız belediye başkanının paylaştığı harita, Türk topraklarını Ermenistan olarak gösteriyor
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Fransız belediye başkanının paylaştığı harita, Türk topraklarını Ermenistan olarak gösteriyor

06.10.2020 09:17 | Son Güncelleme: 06.10.2020 09:31

Fransa'da bir belediye başkanı, Ermenistan için ilaç ve acil yardım malzemesi topladıklarına ilişkin Twitter hesabından paylaşım yaptı. Söz konusu paylaşımda yer alan haritada, Türkiye'nin doğusunun Batı Ermenistan olarak gösterilmesi dikkat çekti.

Ermenistan'ın, Dağlık Karabağ'da Azerbaycan Türklerinin yaşadığı bölgelere saldırılar düzenlemesinin ardından başlayan çatışmalar, tüm cephe hattı boyunca devam ediyor. Azerbaycan'ın gerçekleştirmiş olduğu saldırılar sonrası Ermenistan'daki hastanelerde yaralı askerlerden dolayı sağlık sistemi çökmüş durumda.

TÜRK TOPRAKLARINI ERMENİSTAN OLARAK GÖSTERDİLER

Fransa'da Auvergne Rhônes Alpes Belediye Başkanı Laurent Wauquiez de, Ermenistan için ilaç ve acil yardım malzemesi topladıklarını açıkladı. Ancak Fransız Başkan'ın ilaçları topladıktan sona paylaştığı harita tepki çekti. Wauquiez'ın paylaştığı haritada, Türkiye'nin doğusu Batı Ermenistan olarak gösterildi.

Fransız belediye başkanının paylaştığı harita, Türk topraklarını Ermenistan olarak gösteriyor
Fransız belediye başkanının paylaştığı harita, Türk topraklarını Ermenistan olarak gösteriyor
Haber Yorumları (2)
KARLI DAĞ: Fransızlar. . Az kaldı. Az.
Cevap Yaz Yayından Kaldır
BÜŞRA: Macron''a bağırıldığındandır.
Cevap Yaz Yayından Kaldır
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Donald Trump Melania Trump Fahrettin Koca Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Ali Sürmeli Halil Sezai Acun Ilıcalı Melisa Aslı Pamuk
Spor Babel Tisserand Gökhan Töre Josef De Souza Steven Gerrard
Daha Fazla Beşiktaş Ermenistan Azerbaycan Sosyal Medya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Fransız belediye başkanının paylaştığı harita, Türk topraklarını Ermenistan olarak gösteriyor - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 6.10.2020 09:32:08. #1.14#
title