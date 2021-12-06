Fransız ArianeGroup, yeniden kullanılabilir roket fırlatma sistemi üretecek - Haberler
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Fransız ArianeGroup, yeniden kullanılabilir roket fırlatma sistemi üretecek

AA / Alaattin Doğru - Haberler | Güncel
Fransız ArianeGroup, yeniden kullanılabilir roket fırlatma sistemi üretecek

Fransa'nın uzay şirketi ArianeGroup'un, Amerikan SpaceX şirketiyle rekabet edebilmek için yeniden kullanılabilir roket fırlatma sistemi üreteceği belirtildi.

Fransa'nın uzay şirketi ArianeGroup'un, Amerikan SpaceX şirketiyle rekabet edebilmek için yeniden kullanılabilir roket fırlatma sistemi üreteceği belirtildi.

Fransız basınındaki haberler e göre, Fransa Ekonomi Bakanı Bruno Le Maire, seçim bölgesi Eure'da bulunan Vernon kentindeki uzay şirketi ArianeGroup'un üretim merkezini ziyaret etti.

Le Maire, burada yaptığı açıklamada, ArianeGroup'un 4 yılda yeniden kullanılabilir roket fırlatma sistemi üreteceğini duyurdu.

ArianeGroup'un yeniden kullanılabilir roketler geliştiren SpaceX gibi Amerikan uzay şirketlerinin gerisinde kaldığını belirten Le Maire, Avrupa'da üretilecek yeniden kullanılabilir roket sistemini 2026'da fırlatmayı hedeflediğini kaydetti.

Le Maire, ArianeGroup'un havacılıkta hidrojenik itiş sistemi konusunda da çalışmalar yapacağını ifade ederek Vernon'daki şirketin, yenilenebilir elektrik kaynaklarında ve hidrojen üretiminde merkez olacağını aktardı.

Amerikan SpaceX firması, uyduları uzaya fırlatmak için yeniden kullanılabilir Falcon 9 roketini 10 yılda üretmişti.

AA / Alaattin Doğru - Son Dakika Haberleri

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