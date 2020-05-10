Fransa ve İtalya'da 10 Mayıs'ta koronavirüs nedeniyle 235 kişi hayatını kaybetti
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Fransa ve İtalya'da 10 Mayıs'ta koronavirüs nedeniyle 235 kişi hayatını kaybetti

Fransa ve İtalya'da 10 Mayıs'ta koronavirüs nedeniyle 235 kişi hayatını kaybetti
10.05.2020 19:46 | Son Güncelleme: 10.05.2020 19:59

Koronavirüs salgınının Avrupa'da en çok etkilediği ülkelerden olan Fransa ve İtalya'da günlük rakamlar açıklandı. Buna göre; Fransa'da koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı son 24 saatte 70 artarak 26 bin 380'e, İtalya'da ise 165 artarak 30 bin 560'a yükseldi.

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve 280 binin üzerinde insanın ölümüne neden olan yeni tip koronavirüs salgını (Kovid-19) Avrupa'da etkili olmaya devam ediyor. Salgından en çok etkilenen ülkelerden olan İtalya ve Fransa'da son rakamlar açıklandı. Buna göre; Fransa'da koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı son 24 saatte 70 artarak 26 bin 380'e, İtalya'da ise 165 artarak 30 bin 560'a yükseldi.

İTALYA'DA VAKA SAYISI 1518 AZALARAK 83 BİN 324'E GERİLEDİ

Ülkede iki ayı aşkındır süren Kovid-19 salgınına ilişkin son bilgiler, Sivil Savunma kurumundan yapılan yazılı açıklamayla duyuruldu.

Buna göre, ülkedeki aktif Kovid-19 vaka sayısı 1518 azalarak 83 bin 324'e geriledi. Bugüne kadar virüs bulaşanların sayısı 219 bin 70 oldu. İyileşenlerin sayısı da bugün 2 bin 155 artarak 105 bin 186'ya çıktı.

9 MART'TAN BU YANA EN DÜŞÜK GÜNLÜK ÖLÜ SAYISI KAYDA GEÇTİ

Kovid-19'dan hayatını kaybedenlerin sayısı, son 24 saatte 165 daha artarak 30 bin 560'a yükseldi. Bu sayı, "9 Mart'tan bu yana kaydedilen en düşük günlük ölü sayısı" oldu.

Yoğun bakımda tedavi görenlerin sayısındaki düşüş, bugün de sürdü. Dün 1034 olan sayı, 1027'ye geriledi.

Ülke genelinde bugüne kadar 2 milyon 565 bin 912 test yapıldı. Bugüne kadar salgından en çok etkilenen bölge Lombardiya'da ise son 24 saatte yaşamını yitirenlerin sayısı 62 oldu.

Başbakan Giuseppe Conte, Corriere della Sera gazetesine verdiği demeçte, İtalyanlar için gelecek ayların zorlu geçeceğini ancak yazın Kovid-19 nedeniyle karantinada geçmeyeceğini herkesin denize ya da dağa tatile gidebileceğini belirtti.

FRANSA'DA SON 24 SAATTE 70 KİŞİ ÖLDÜ

Öte yandan, Fransa'da koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 70 artarak 26 bin 380'e yükseldi.

Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, virüs tespit edilen kişi sayısı son 24 saatte 209 artışla 210 bin 728'e ulaştı.

Kovid-19 nedeniyle 2 bin 776'sı yoğun bakımda olmak üzere 22 bin 569 kişi hastanelerde tedavi görüyor. Yoğun bakımda bulunanların sayısı 32 gündür düşüyor.

İyileşen kişi sayısı da 179 artarak 56 bin 217'ye ulaştı.

Salgın nedeniyle hastane ve yaşlı bakımevlerinde son 24 saatte 70 kişi yaşamını yitirdi, ölü sayısı hastanelerde 16 bin 642'ye, bakımevlerinde ise 9 bin 738'e yükseldi. Böylece toplam can kaybı 26 bin 380'e çıktı.

Son 24 saatteki verilere göre, Fransa'da "ölü sayısında 17 Mart'tan bu yana günlük artış en düşük" seviyede oldu.

TEDBİRLER GEVŞETİLECEK

Fransa'da yarından itibaren Kovid-19 salgını nedeniyle alınan tedbirler, kademeli olarak gevşetilecek.

Buna göre, yarından itibaren dolaşım serbest hale gelecek ancak 100 kilometrenin üzerindeki seyahatlere zorunlu hallerde izin verilecek. Bu tarihten itibaren kreş ve ilkokullar kademeli ve isteğe bağlı olarak açılacak.

Ortaokullar, salgının etkili olmadığı bölgelerde 18 Mayıs'ta açılacak. Bir sınıfta en fazla 15 öğrenciye izin verilecek. Hijyen kurallarının yanı sıra ortaokullarda maske kullanımı zorunlu olacak.

Ülkede 11 Mayıs'ta kafe ve restoranların dışında iş yerleri, mağazalar, kuaförler, küçük müzeler ve kütüphaneler açılacak. Toplu taşıma araçlarında ve taksilerde maske takmak zorunlu olacak, bu kurala uymayanlara 135 avro para cezası verilecek.

Salgının durumu 2 Haziran'da tekrar değerlendirilecek.

Fransa ve İtalya'da 10 Mayıs'ta koronavirüs nedeniyle 235 kişi hayatını kaybetti

Kaynak: AA

Dünya Manşet

Haberler

Tedbirleri gevşeten Almanya'da koronavirüsün bulaşma oranı arttı Haber
Tedbirleri gevşeten Almanya'da koronavirüsün bulaşma oranı arttı
Güney Kore'de koronavirüs vakalarındaki artış nedeniyle eğlence mekanları kapatıldı Haber
Güney Kore'de koronavirüs vakalarındaki artış nedeniyle eğlence mekanları kapatıldı
Kolonyanın doğduğu Almanya'daki üretim yeri görüntülendi Haber
Kolonyanın doğduğu Almanya'daki üretim yeri görüntülendi
Büyülü Sahra Çölü'nde kaybolan sporcu, yarasa kanı içerek hayatta kaldı Haber
Büyülü Sahra Çölü'nde kaybolan sporcu, yarasa kanı içerek hayatta kaldı
58 yaşındaki kadının feci sonu! Dokunmak istediği timsaha yem oldu Haber
58 yaşındaki kadının feci sonu! Dokunmak istediği timsaha yem oldu
Virüse karşı ilham olan uygulama! Dünya gözünü bu restorana dikti Haber
Virüse karşı ilham olan uygulama! Dünya gözünü bu restorana dikti
Virüs dinlemediler! Belarus'ta Zafer Günü'nde halka açık tören düzenlendi
Virüs dinlemediler! Belarus'ta Zafer Günü'nde halka açık tören düzenlendi
Gizemli Mavi Çukur'a dalan dalgıcı şaşırtan manzara! Plastik şişe buldu
Gizemli Mavi Çukur'a dalan dalgıcı şaşırtan manzara! Plastik şişe buldu
Almanya'da koronavirüs gerginliği! Çok sayıda gösterici gözaltına alındı
Almanya'da koronavirüs gerginliği! Çok sayıda gösterici gözaltına alındı
New York'ta korona bağlantılı çocuk hastalığı nedeniyle 3 çocuk daha öldü
New York'ta korona bağlantılı çocuk hastalığı nedeniyle 3 çocuk daha öldü
Adı kahine çıkan Simpsonlar'ın katil arıları da önceden bildiği iddia edildi
Adı kahine çıkan Simpsonlar'ın katil arıları da önceden bildiği iddia edildi
Kanada'nın Çin'den aldığı 11 milyon maskenin 8 milyonu 'standart dışı' çıktı
Kanada'nın Çin'den aldığı 11 milyon maskenin 8 milyonu "standart dışı" çıktı
Kolombiya'da koronavirüs salgını nedeniyle tabuta dönüşebilen hastane yatağı üretildi
Kolombiya'da koronavirüs salgını nedeniyle tabuta dönüşebilen hastane yatağı üretildi
Kan donduran olay! Felçli annesini diri diri toprağa gömdü
Kan donduran olay! Felçli annesini diri diri toprağa gömdü
ABD'de işsizlik oranı koronavirüsün etkisiyle tarihin en yüksek seviyesine ulaştı
ABD'de işsizlik oranı koronavirüsün etkisiyle tarihin en yüksek seviyesine ulaştı
Koronavirüs salgını yavaşlasa da bitmiyor! Vaka sayısı 4 milyonu aştı
Koronavirüs salgını yavaşlasa da bitmiyor! Vaka sayısı 4 milyonu aştı
Batı dünyasında siyaset yine hareketli! Trump'tan Merkel'e 'İkinci Dünya Savaşı' telefonu
Batı dünyasında siyaset yine hareketli! Trump'tan Merkel'e "İkinci Dünya Savaşı" telefonu
Pakistan'da çekirge istilası nedeniyle OHAL ilan edildi
Pakistan'da çekirge istilası nedeniyle OHAL ilan edildi
Dünya Sağlık Örgütü: Koronavirüs insanlara yarasadan bulaştı
Dünya Sağlık Örgütü: Koronavirüs insanlara yarasadan bulaştı
PKK tarafından kızı kaçırılan anne, Alman Meclisi önündeki eylemini sürdürüyor
PKK tarafından kızı kaçırılan anne, Alman Meclisi önündeki eylemini sürdürüyor
İtalya ve İngiltere'de koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 869 kişi öldü
İtalya ve İngiltere'de koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 869 kişi öldü
Dünya genelinde koronavirüsten ölenlerin sayısı 270 bini, vaka sayısı ise 3 milyon 900 bini aştı
Dünya genelinde koronavirüsten ölenlerin sayısı 270 bini, vaka sayısı ise 3 milyon 900 bini aştı
Prens Harry ve Meghan Markle'ın yaşadığı lüks malikane ilk kez görüntülendi
Prens Harry ve Meghan Markle'ın yaşadığı lüks malikane ilk kez görüntülendi
Çinli bilim insanları: Koronavirüs, cinsel yolla da bulaşıyor
Çinli bilim insanları: Koronavirüs, cinsel yolla da bulaşıyor
Berlin'de Hitler'in devrilmesinin 75. yıl dönümü! İşte o günlerde yaşananlar
Berlin'de Hitler'in devrilmesinin 75. yıl dönümü! İşte o günlerde yaşananlar
Rus Kızıl Ordu Korosu, Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesine destek için evlerinde Mehter Marşı seslendirdi
Rus Kızıl Ordu Korosu, Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesine destek için evlerinde Mehter Marşı seslendirdi
Antarktika, koronavirüs salgınında dünyanın en güvenli yeri oldu
Antarktika, koronavirüs salgınında dünyanın en güvenli yeri oldu
ABD'de seçimlere girmesine kesin gözüyle bakılan Joe Biden'ın taciz iddiaları ortalığı karıştırdı
ABD'de seçimlere girmesine kesin gözüyle bakılan Joe Biden'ın taciz iddiaları ortalığı karıştırdı
Kan sulandırıcı ilaçlar, koronavirüs hastalarının hayatta kalma şansını yükseltebilir
Kan sulandırıcı ilaçlar, koronavirüs hastalarının hayatta kalma şansını yükseltebilir
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ömer Çelik Ziya Selçuk Fahrettin Koca Canan Kaftancıoğlu Mehmet Cahit Turhan
Magazin Şener Şen Sezen Aksu Serdar Ortaç Fahriye Evcen
Spor Falcao Gökhan Gönül Sergen Yalçın Nenad Bjelica Utku Yuvakuran
Daha Fazla Anne Çocuk Mayıs Galatasaray
Şu an buradasınız: Fransa ve İtalya'da 10 Mayıs'ta koronavirüs nedeniyle 235 kişi hayatını kaybetti - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.5.2020 19:59:59. #1.14#
title