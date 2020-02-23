: Fransa, Türkiye ve diğer yabancı ülkelerin imam ve öğretmen göndermesine son verecek

23.02.2020 01:21 | Son Güncelleme: 23.02.2020 01:21

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron "İslam'a dayalı bölücülükle mücadele" konuşmasında, giderek yurt dışından gelen imam uygulamasına son vereceklerini açıkladı. Ayrıca yabancı dil eğitimi için yurt dışından gelen öğrentmelere de son verilecek.View on euronews

Haber Videosu