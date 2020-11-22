Fransa: Türkiye'den tansiyonu söylemle değil, eylemle düşürmesini bekliyoruz
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BBC

Fransa: Türkiye'den tansiyonu söylemle değil, eylemle düşürmesini bekliyoruz

22.11.2020 16:57 | Son Güncelleme: 22.11.2020 17:02
Fransa: Türkiye'den tansiyonu söylemle değil, eylemle düşürmesini bekliyoruz

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, Türkiye'nin uluslararası alanda yükselen tansiyonu söylemle değil, eylemleriyle düşürmesini beklediklerini söyledi.

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, Türkiye'nin uluslararası alanda yükselen tansiyonu söylemle değil, eylemleriyle düşürmesini beklediklerini söyledi.

Le Drian, Fransız basınına yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Doğu Akdeniz, Libya ve Dağlık Karabağ gibi konularda tansiyonu "kolayca" düşürebileceğini belirtti.

Le Drian, "Erdoğan'dan son birkaç gün içerisinde gelen tansiyon düşürücü açıklamalar yeterli değil, bunların eyleme yansıdığını görmemiz lazım" dedi.

Erdoğan, dün yaptığı açıklamada, AB'ye Türkiye'ye verilen sözleri tutma çağrısı yaptı ve Türkiye'nin geleceğini Avrupa ile kurmayı tasavvur ettiğini söyledi.

Fransız bakan, Türkiye ile "birçok konuda görüş ayrılıkları" yaşadıklarını belirterek, Erdoğan yönetiminin uyguladığı politikaları "yayılmacı" olarak ve Avrupa Birliği (AB) üyeleri Yunanistan ve Kıbrıs'a yaklaşımını da "saldırgan" kelimesiyle tanımladı.

Le Drian, AB'nin Aralık ayındaki zirvesinde Türkiye'nin çatışmalı bölgelerle ilgili "taahhütlerini teyit edeceğini" de sözlerine ekledi.

Avrupa Birliği (AB) liderlerinin video konferans yöntemiyle gerçekleştirdiği toplantının ardından basın toplantısı düzenleyen Almanya Başbakanı Angela Merkel, Cuma günü yaptığı açıklamada 10 Aralık'taki zirvede AB'nin Türkiye'ye yönelik yaptırımları konuşabileceğini söylemişti.

Doğu Akdeniz'de Yunanistan, Fransa ve Kıbrıs ile yaşanan gerilimlerin artması sonucunda AB, yaz aylarında Türkiye'ye yaptırım uygulama konusunu gündeme almıştı. Ancak bu girişimler başta Merkel olmak üzere bazı liderlerin girişimiyle ertelenmişti.

Le Drian, Türkiye'nin Dağlık Karabağ'a "Suriyeli paralı asker" gönderdiğini öne sürdü.

Bazı Batılı hükümet ve medya kuruluşları, Türkiye'nin Dağlık Karabağ'da Eylül ayında başlayan ve kısa bir süre önce sona eren çatışmalarda Azerbaycan güçlerinin yanında Ermenistan'a karşı savaşmak üzere Suriye'den savaşçı gönderdiğini ileri sürüyor.

Türkiye ve Azerbaycan ise bu iddiaları reddediyor.

BBC

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