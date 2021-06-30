Fransa normal hayata dönüyor
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Fransa normal hayata dönüyor

İhlas Haber Ajansı / Melike Yazır - Haberler | Güncel

- Fransa normal hayata dönüyor Fransa'da normalleşme sürecinin dördüncü aşamasıyla birlikte bugünden itibaren iç mekan konser ve festivaller dışında bütün kısıtlamalar kaldırılıyor.

- Fransa normal hayata dönüyor

PARİS - Fransa'da normalleşme sürecinin dördüncü aşamasıyla birlikte bugünden itibaren iç mekan konser ve festivaller dışında bütün kısıtlamalar kaldırılıyor.

Fransa'da normalleşme sürecinin dördüncü aşamasının başlamasıyla birlikte Fransızlar eski hayatlarına dönüyor. Vaka sayısısın düşmesi birçok kısıtlamanın kaldırılmasına izin verse de sosyal mesafeye dikkat edilmeye devam edilecek.

Fransa'da halka açık alanlar yüzde 100 kapasiteyle müşterilerini ağırlayacak. Bugünden itibaren mağazalar, spor salonları, yüzme havuzları, restoranlar, sinemalar, tiyatrolar, düğün salonları veya müzeler gibi halka açık tesislerde kişi sayısına ilişkin sınırlandırma kaldırılıyor.

Restoran ve kafeler yüzde 50 kapasiteyle ve bir masada en fazla 6 kişi olmak üzere iç mekanda müşteri kabul ediyordu.

Spor müsabakaları sınırlı sayıda izleyici ile gerçekleştirilecek

Amatörler için açık hava sporları yarışmaları 2 bin 500 kişi ile sınırlı tutularak yeniden organize edilebilecek.

Kısıtlamalar sadece iç mekan konserlerde devam edecek. Ayakta konserler ve festivaller iç mekanlarda yüzde 75, dış mekanlarda ise yüzde 100 kapasiteyle devam edebilecek. Seyirci sayısının binden az olması durumunda yalnızca maske takmak zorunlu olacak. Ancak bin kişiden fazla olan açık hava veya kapalı konserler için sağlık kartı talep edilecek. Sağlık kartı, kişinin negatif PCR test sonucunu ve aşı sertifikasını kanıtlayacak.

Fransa Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada son 24 saatte saatte 2 bin 314 yeni vaka tespit edildi ve 45 kişi Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetti.

Fransa normal hayata dönüyor
Fransa normal hayata dönüyor
Fransa normal hayata dönüyor
Fransa normal hayata dönüyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Melike Yazır

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