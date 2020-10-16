Fransa'nın kırmızı bültenle aradığı DEAŞ üyesi kadın terörist, Adana'da yakalandı
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Fransa'nın kırmızı bültenle aradığı DEAŞ üyesi kadın terörist, Adana'da yakalandı

16.10.2020 11:01 | Son Güncelleme: 16.10.2020 11:10

Fransa tarafından kırmızı bültenle aranan terör örgütü DEAŞ üyesi Soumaya Raissi, Adana'da yakalandı.

Adana İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Fransa makamlarınca hakkında kırmızı bülten çıkarılan terör örgütü DEAŞ üyesi Soumaya Raissi'nin (30) kente geldiğini belirledi. Ekipler, Tunus uyruklu terör örgütü üyesini, sahte Suriye kimliğiyle merkez Seyhan ilçesi Namık Kemal Mahallesi'nde saklandığı evde gözaltına aldı. Fransız makamlarının hakkında "tehlikeli" ve "eylemci" notu düştüğü Raissi, Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

4 YILDIR ARANIYORDU

14 Ekim'de gözaltına alınan kadın 2 gün boyunca sorgulandı. İfadesinde her şeyi inkar eden zanlı, koca şiddeti nedeniyle Fransa'dan kaçtığını öne sürdü. 4 yıldır aranan zanlının yaklaşık 5 ay önce Suriye üzerinden Adana'ya geldiği öğrenildi.

Fransa'nın kırmızı bültenle aradığı DEAŞ üyesi kadın terörist, Adana'da yakalandı

FRANSA'DAN KAÇIP SURİYE'YE GİTMİŞ

Soumaya Raissi'nin ilk eşi Rached Raissi'nin 2016 yılında Gaziantep'te yakalanıp tutuklandığı, tahliye edilince sınır dışı edildiği öğrenildi. Zanlı kadının kayınbiraderinin de DEAŞ üyesi olduğu belirlendi. 2016 yılında Fransa'dan kaçıp Suriye'ye giden Soumaya Raissi'nin bu ülkede terör örgütünün gösterdiği bir kişiyle evlenip 1 çocuk dünyaya getirdiği de öğrenildi.

Fransa'nın kırmızı bültenle aradığı DEAŞ üyesi kadın terörist, Adana'da yakalandı

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Haber Yorumları (3)
KİBAR ADAM: Bu ne ya, devamli kirmizi bültenle aranan teroristler nedense türkiyede yakalaniyor....türkiye terorist yuvasimi oldu, birsey anlamadim. Araplar deveyler sinirda türkiyeye giriyorlar, bakanlarin arabalari sinirda çaliniyor ne hale geldik. Biran seçim olmasi lazim.
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CO: nerde pislik var ülkede
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KRAL: NE İŞİ VARMIŞ BUNUN TÜRKİYE SINIRLARINDA. BÖYLELERİNİ KİMSEYE VERMEYECEKSİN KENDİ İMHA EDECEKSİN ANCAK BÖYLE AZALIR NUFÜSLARI
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