Fransa'nın beklediği destek Yunanistan'dan geldi: Erdoğan'ın Macron'a yönelik sözleri kabul edilemez
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Fransa'nın beklediği destek Yunanistan'dan geldi: Erdoğan'ın Macron'a yönelik sözleri kabul edilemez

25.10.2020 21:53 | Son Güncelleme: 25.10.2020 22:05

İslam'ı hedef alan sözleri sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Zihinsel noktada bir tedaviye ihtiyacı var" diye tepki gösterdiği Fransa Cumhurbaşkanı Macron'a Yunanistan'dan destek geldi. Yunan Başbakan Miçotakis, "Erdoğan'ın Macron'a hakaretleri ve Fransa'yı hedef alan nefret dili kabul edilemez" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz gün Kayseri'de AK Parti'nin 7. Olağan İl Kongresi'nde yaptığı konuşmada, her fırsatta İslam'a olan nefretini dile getiren Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a sert tepki göstermişti. Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı için, "Fransa Cumhurbaşkanı için "Macron denilen zatın İslam ile, Müslümanlarla derdi nedir? Macron'un zihinsel noktada bir tedaviye ihtiyacı var" ifadelerini kullanmıştı.

"MACON VE FRANSIZ HALKININ YANINDAYIZ"

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'ten destek geldi. Miçotakis, "Erdoğan'ın Macron'a hakaretleri ve Fransa'yı hedef alan nefret dili kabul edilemez. Macron ve Fransız halkı ile tam destek ve dayanışma içerisindeyiz" ifadelerini kullandı.

MACRON NE DEMİŞTİ?

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, geçtiğimiz günlerde, Paris yakınlarındaki Conflans-Sainte-Honorine semtinde öldürülen öğretmen Samuel Paty'nin cenaze töreninde özgürlükleri savunmaya devam edeceklerini ifade ederek, Hz. Muhammed'e hakaret eden karikatürlerden vazgeçmeyeceklerini dile getirdi.

Macron'un bu açıklamalarından sonra Fransa'da, İslam Peygamberi Hz. Muhammed'e hakaret içerikli karikatürleri devlet binalarında yerini buldu. Fransız Charlie Hebdo dergisi tarafından yayınlanan ve Hz. Muhammed'e hakaret içeren karikatürler, dün gece Montpellier ve Toulouse şehirlerinde devlet kurumlarına ait binalarda gösterildi.

Fransa'nın beklediği destek Yunanistan'dan geldi: Erdoğan'ın Macron'a yönelik sözleri kabul edilemez

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