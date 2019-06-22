Fransa'nın başkenti Paris'te yangın: 3 ölü, 31 yaralı

Fransa'nın başkenti Paris'teki bir binada sabah erken saatlerde çıkan yangında üç kişi hayatını kaybetti. Paris'in 11. Bölgesinde çıkan yangında 1 kişinin ağır, 30 kişinin ise hafif yaralandığı açıklandı.

Yangının sabah saat 05: 00 civarında başladığı belirtilirken, olayda üç kişi dumandan zehirlendi. 1970-1980 yıllarında yapıldığı kaydedilen binada yangın, giriş katında başladı. Olay yerine sağlık ve kurtarma ekipleri gönderilirken yangının sabah 07: 30 civarında kontrol altına alındığı duyuruldu. İtfaiye ekipleri sabah saat 09: 00'da ise yangının tamamen söndürülmeye yakın olduğunu belirterek bölge sakinlerini tahliye etti. Euronews.com'da Görüntüle