Fransa'nın Ankara Büyükelçi Yardımcısının aracına saldıran hırsız yakalandı
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Fransa'nın Ankara Büyükelçi Yardımcısının aracına saldıran hırsız yakalandı

Fransa'nın Ankara Büyükelçi Yardımcısının aracına saldıran hırsız yakalandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Fransa'nın Ankara Büyükelçi Yardımcısı M.G.'nin de olduğu cipe yaklaşarak para istedikten sonra yumrukla camı kırarak sürücü kadının sırt çantasını çalan şahıs, güven timleri tarafından yakalandı.

Fransa'nın Ankara Büyükelçi Yardımcısı M.G.'nin de olduğu cipe yaklaşarak para istedikten sonra yumrukla camı kırarak sürücü kadının sırt çantasını çalan şahıs, güven timleri tarafından yakalandı. Çaldığı çantayla kaçtığı anlar kameralara yansıyan şahıs, çıkartıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Beyoğlu Dolapdere Kurtuluş Deresi Caddesi üzerinde geçtiğimiz hafta çarşamba günü saat 09.30 sıralarında meydana gelen olayda Fransa'nın Ankara Büyükelçi Yardımcısı M.G., Fransız Sarayı'na gitmek üzere sürücü Ayşegül Y. idaresindeki konsolosluğa ait cip ile seyretmeye başlamıştı. Bir süre sonra sürücü Ayşegül Y. cadde üzerinde trafiğin yavaşlaması nedeniyle durmuş, o esnada cipin yanına kimliği belirsiz bir şahıs yaklaşarak cama tıklamıştı. Kadınlardan para isteyen şahıs, vermemeleri üzerine yumrukla camı patlatmış ve tuzla buz olan camdan aracın içerisine elini uzatarak sürücüye ait sırt çantasını çalarak kaçmıştı. Neye uğradığını şaşıran kadınlar panikle 200 metre ilerideki bir akaryakıt istasyonuna sığınmış, ihbar üzerine olay yerine polis ekibi sevk edilmişti. Olayın ardından Fransa'nın Ankara Büyükelçi Yardımcısı M.G. taksi ile Fransız Sarayı'na gitmiş, polis ekiplerinin çalışmasının ardından sürücü Ayşegül Y. ise ifadesi alınmak üzere polis otosuyla emniyete götürülmüştü. Olayın ardından çalışma başlatan Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, şahsı yakalamak için geniş çaplı çalışma başlattı. Polis ekipleri, sürücü Ayşegül Y.'nin ifadeleri ve görgü şahitlerinin ifadeleri doğrultusunda çevredeki güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı. Olayın gerçekleştiği andan itibaren kaçış güzergahında yüzlerce saatlik güvenlik kamera görüntüsünü izleyen Beyoğlu polisi, şahsın Kasımpaşa Akarcası Sokak üzerinden Fişekhane Deresi Caddesi'ne, ardından da Kasımpaşa Zincirlikuyu Caddesi'ne geçerek gittiğini belirledi.

Fransız büyükelçi yardımcısının aracına saldıran şahıs tutuklandı

Yapılan incelemelerin ardından polis ekipleri, şahsın emniyette "uyuşturucu madde kullanmak", "resmi belgede sahtecilik" ve "otodan hırsızlık" suçlarından toplamda 13 adet kaydı bulunan İnanç K. olduğunu tespit etti. Şahsın tespit edilmesi sonrası yakalama çalışmalarını sürdüren güven timleri, hırsızı saklandığı yerde kıskıvrak yakalayarak gözaltına aldı. Hastanede sağlık kontrolünden geçirilmesinin ardından emniyete götürülen şahıs, burada ifadesi alınarak sorgulandı. Adli işlemleri tamamlanan şahıs, sevk edildiği adliyede çıkartıldığı mahkemece "otodan hırsızlık" ve "mala zarar verme" suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öte yandan şahsın çantayla kaçtığı anlar ise güvenlik kameralarına yansıdı. - İSTANBUL

Fransa'nın Ankara Büyükelçi Yardımcısının aracına saldıran hırsız yakalandı
Fransa'nın Ankara Büyükelçi Yardımcısının aracına saldıran hırsız yakalandı
Fransa'nın Ankara Büyükelçi Yardımcısının aracına saldıran hırsız yakalandı
Fransa'nın Ankara Büyükelçi Yardımcısının aracına saldıran hırsız yakalandı
Fransa'nın Ankara Büyükelçi Yardımcısının aracına saldıran hırsız yakalandı
Fransa'nın Ankara Büyükelçi Yardımcısının aracına saldıran hırsız yakalandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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