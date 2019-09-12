Fransa Meclis Başkanı Richard Ferrand hakkında 'yasa dışı çıkar sağlama' nedeniyle soruşturma açıldı
Fransa'da Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a en yakın isimlerden Ulusal Meclis Başkanı Richard Ferrand hakkında soruşturma açıldı
Fransa'da Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a en yakın isimlerden Ulusal Meclis Başkanı Richard Ferrand hakkında soruşturma açıldı.
Fransız protokolünün dört numaralı ismi, çarşamba sabahı savcılar tarafından 12 saat boyunca dinlendi. Fransa siyasetinde deprem etkisi yaratan soruşturma, meclis başkanının 2011'de eşine "yasa dışı çıkar sağladığı" iddialarının ardından başlatıldı. Euronews.com'da Görüntüle