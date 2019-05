Fransa İslam Konseyi'nden iftar programı

Fransa İslam Konseyi'nin (CFCM) başkent Paris'te verdiği iftarda bazı Fransız siyasetçiler ve dini liderler bir araya geldi.

CFCM Başkanı Ahmet Oğraş'ın ev sahipliğinde düzenlenen iftar programına, Paris'in içinde olduğu Ile-de-France Bölge Başkanı Valerie Pecresse, bazı siyasetçi ve idari yetkilinin yanı sıra Türkiye'nin Paris Büyükelçisi İsmail Hakkı Musa, Din Hizmetleri Müşaviri Mustafa Can, Mısır, Filistin, Fas ve Suudi Arabistan'ın Paris büyükelçileri, Fransa'daki Yahudi organizasyonlarının çatı kuruluşu CRIF'in Başkanı Francis Kalifat, Fransa Yahudi Din Adamları Kurulu Başkanı Joel Mergui, Fransa Protestan Federasyonu Başkanı François Clavairoly, Müslüman derneklerin ve sivil toplum kuruluşların temsilcileri ve basın mensupları katıldı.

Oğraş, Yeni Zelanda'nın Christchurch kentinde iki camiye düzenlenen terör saldırılara değinerek, Müslümanlara karşı düzenlenen saldırılardan endişe duyduğunu vurguladı.

İki yıldır başkanlığını üstlendiği CFCM'de birçok reform çalışmaları gerçekleştirdiğini belirten Oğraş, ülkede konseye yöneltilen eleştirilerin yersiz olduğunu söyledi.

Oğraş, "Fransa hiçbir ayrım yapmadan Müslümanların bağımsız şekilde kendi kararlarını almaları konusunda serbest bırakmalı." dedi.

Fransa'nın ırkçılığa ve adaletsizlere karşı mücadelede CFCM'e ihtiyacı olduğunu vurgulayan Oğraş, Fransa İçişleri Christophe Castaner'in iftar programına katılmamasına tepki gösterdi.

Oğraş, geçen hafta düzenlenen Avrupa Parlamentosu seçimlerinde aşırı sağın Avrupa genelinde başarılı bir sonuç elde ettiğine işaret ederek, "İslam haksız şekilde popülist konuşmalara alet ediliyor." dedi.

Pecresse de CFCM'nin Fransa için önemli bir kurum olduğunu ve önemli sorumluluklar üstlendiğini söyledi.

"Teröre karşı hepimizin ortak görüşü olmalı. Her türlü terörü kınamalıyız." diyen Pecresse, dini özgürlüklerin bakımında her vatandaşın aynı haklara sahip olduğunu belirtti.

CFCM Yönetim Kurulu Üyesi Abdullah Zekri, basına yaptığı açıklamada, Fransa İçişleri Bakanı Christophe Castaner'i iftara davet ettiklerini ancak kendisinin bu daveti kabul etmediğini söyledi.

Castaner'in daveti geri çevirerek Müslümanlara önem vermediğini gösterdiğini vurgulayan Zekri, Castaner'in diğer dini kuruluşların tüm davetlerine katılıp kendi düzenledikleri iftar programına gelmemesine tepki gösterdi.

Şu ana kadar CFCM'nin her yıl düzenlediği iftar programına katılan İçişleri Bakanı bu yılki programda ilk kez yer almadı. Bu durum, CFCM'nin ve Müslümanların tepkisine neden oldu.

Kaynak: AA