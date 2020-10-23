Fransa'dan İslam düşmanlığı: Karikatürleri kamu binalarına yansıttılar
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Fransa'dan İslam düşmanlığı: Karikatürleri kamu binalarına yansıttılar

23.10.2020 16:24 | Son Güncelleme: 23.10.2020 16:28
Fransa'dan İslam düşmanlığı: Karikatürleri kamu binalarına yansıttılar

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un başlattığı "İslam düşmanlığı" ülke geneline yayılıyor.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un başlattığı "İslam düşmanlığı" ülke geneline yayılıyor. Peygamberimiz Hz. Muhammed'e hakaret içeren ve Müslümanları rahatsız eden karikatür devlet dairelerine ait binalara yansıtıldı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ülkesinde yaşayan Müslümanlara yönelik psikolojik baskı ve İslam karşıtı uygulamalarına her gün bir yenisini ekliyor. Hafta sonu bir öğretmenin öldürülmesini bahane eden Fransız Cumhurbaşkanı Macron, ülkesindeki tüm İslami kurumlara adeta savaş açtı. Ülkede, peygamberimiz Hz. Muhammed'e hakaret içeren ve Müslümanları rahatsız eden karikatür devlet dairelerine ait binalara yansıtıldı.

HELAL GIDALAR RAHATSIZ ETTİ

Fransız İçişleri Bakanı Gerald Darmanin önceki gün de helal gıdaları hedef aldı. BFMTV kanalına konuşan Darmanin, ülkedeki marketlerde helal gıda ürünlerine özel reyonların bulunmasından rahatsız olduğunu belirtmişti.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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