Fransa'dan DEAŞ terör örgütüne ağır darbe! Başına 5 milyon dolar ödül koyulan Sahraaltı Afrika lideri öldürüldü - Haberler
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Fransa'dan DEAŞ terör örgütüne ağır darbe! Başına 5 milyon dolar ödül koyulan Sahraaltı Afrika lideri öldürüldü

Haberler.com / Erdem Aksoy - Haberler | Dünya

Fransa, DEAŞ terör örgütüyle mücadelede çok önemli bir adım attı. Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un da doğruladığı gelişmeye göre terör örgütünün Sahraaltı Afrika'daki lideri Adnan Abou Walid al Sahraoui, Fransız güçleri tarafından etkisiz hale getirildi. Sahraoui, 2020 yılında Fransız yardım gönüllülerinin öldürülmesi ve 2017 yılında Nijer'de ABD askerlerine yönelik saldırıların ardından aranıyordu. ABD saldırıların ardından Sahroui'nin başına 5 milyon dolar ödül koymuştu.

Fransa, terör örgütü Deaş'a yönelik Mali'de düzenlediği operasyona dair kritik bir gelişmeyi dünya kamuoyuna duyurdu. Fransız ordusunun Mali'de görev yapan gücü, DEAŞ'ın Sahraaltı Afrika'daki bir numaralı ismi Adnan Abu Walid al-Sahrawi'yi öldürdüklerini açıkladı.

MACRON GELİŞMEYİ DOĞRULADI

Ordunun gerçekleştirdiği operasyonun ardından sosyal medya hesabından açıklama yapan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, gelişmeyi doğruladı.

"KAHRAMANLARIMIZIN FEDAKARLIKLARI BOŞA GİTMEYECEK"

Macron açıklamasında, "Adnan Abou Walid al Sahraoui, DEAŞ'ın Sahraaltı Afrika'daki lideri Fransız güçleri tarafından etkisiz hale getirildi. Bu terörist gruplarla bölgedeki mücadelemizde bir başka başarı. Terörle mücadelede hayatını kaybeden kahramanlarımızın fedakarlıkları boşa gitmeyecek. Afrikalı, Avrupalı ve Amerikalı ortaklarımızla beraber bu mücadeleyi sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.

ABD'DEN BAŞINA 5 MİLYON DOLAR ÖDÜL

Sahraoui, Mali, Nijer ve Burkina Faso gibi ülkelerdeki eylemlerin baş sorumlusu olarak gösteriliyor. Sahraoui, 2020 yılında Fransız yardım gönüllülerinin öldürülmesi ve 2017 yılında Nijer'de Abd askerlerine yönelik saldırıların ardından aranıyordu. ABD söz konusu saldırıların ardından Sahroui'nin başına 5 milyon dolar ödül koymuştu.

Fransa'dan DEAŞ terör örgütüne ağır darbe! Başına 5 milyon dolar ödül koyulan Sahraaltı Afrika lideri öldürüldü
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Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Gündem Editörü Haberler.com - Son Dakika Haberleri
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Haber: Fransa'dan DEAŞ terör örgütüne ağır darbe! Başına 5 milyon dolar ödül koyulan Sahraaltı Afrika lideri öldürüldü - Haberler
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