Fransa'dan bisikletle yola çıkan 2 seyyah Ankara'nın Beypazarı ilçesine ulaştı
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Fransa'dan bisikletle yola çıkan 2 seyyah Ankara'nın Beypazarı ilçesine ulaştı

18.02.2021 15:51 | Son Güncelleme: 18.02.2021 15:54
Fransa'dan bisikletle yola çıkan 2 seyyah Ankara'nın Beypazarı ilçesine ulaştı

Fransa'dan bisikletleriyle yola çıkan 2 arkadaş, Ankara'nın Beypazarı ilçesine ulaştı.

Fransa'dan bisikletleriyle yola çıkan 2 arkadaş, Ankara'nın Beypazarı ilçesine ulaştı.

Başkentin, tarihi İpek Yolu üzerinde bulunan ilçesi Beypazarı, bisikletle dünya turuna çıkanların geçtiği noktalar arasında yer alıyor.

Guillaume Riguccini ve Chorly Boilley de Fransa'dan başladıkları yolculuklarında, yanlarında köpek yavrusu ile ilçeye geldi.

Riguccini, gazetecilere, yaklaşık bir yıldır dünya turunda olduklarını ve günde 60-80 kilometre pedal çevirdiklerini belirtti.

İstanbul'dan itibaren İpek Yolu güzergahını takip ederek, Nallıhan ve Beypazarı'na geldiklerini anlatan Riguccini, şunları kaydetti:

"Bir gece Nallıhan'da konakladık, ardından Beypazarı'na geldik. Beypazarı'nı çok beğendik. Buradan Kapadokya'ya geçeceğiz, ardından da İran ve Türkmenistan'la turumuz devam edecek. Bize Beypazarı'nda rehberlik hizmeti veren Belediye Kültür Müdürü Zafer Poyraz ve ekibine teşekkür ederiz."

Fransız bisikletliler, gelirken yolda buldukları köpek yavrusunu ise bakımını üstlenmeleri için ilçedeki hayvanseverlere teslim etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yaşar Tonbak

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