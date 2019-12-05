Fransa'da Siyonizm karşıtlığının suç sayılması yasasına tepki: İsrail'in beklentilerini karşılıyor
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Fransa'da Siyonizm karşıtlığının suç sayılması yasasına tepki: İsrail'in beklentilerini karşılıyor

Fransa'da, Siyonizm karşıtlığının "Yahudi düşmanlığı" gibi suç sayılması teklifi, 127 Yahudi akademisyenin karşı çıkma çağrısına rağmen parlamentoda kabul edildi.

05.12.2019 12:43 | Son Güncelleme: 05.12.2019 12:43
Fransa'da Siyonizm karşıtlığının suç sayılması yasasına tepki: İsrail'in beklentilerini karşılıyor

'da, Siyonizm karşıtlığının "Yahudi düşmanlığı" gibi suç sayılması teklifi 127 Yahudi akademisyenin karşı çıkma çağrısına rağmen parlamentoda kabul edildi.


Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un iktidardaki partisi İlerleyen Cumhuriyet (LREM) tarafından yapılan teklifin kabul edilmesiyle, Uluslararası Holokost Anma İttifak'nın (IHRA) antisemitizm tanımlamasını onaylandı. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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