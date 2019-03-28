Fransa'da Sahile Vuran Garfield Telefonların Sırrı 37 Yıl Sonra Çözüldü

Fransa'nın Brittany bölgesindeki Iroise kıyılarında yaşayan halk, sonunda 1980'li yıllardan bu yana sahile vuran Garfield telefonların sırrını çözdü.

1980'li yıllardan bu yana, sahillerdeki çöplerle mücadele eden gruplar, çizgi kahraman Garfield şeklindeki telefonlara ait parçaları topluyordu.

Ancak şimdi sorunun kaynağı olan kayıp bir gemi konteyneri bulundu.

Hatta geçen yıl, kirlilkle mücadele örgütü Ar Vilantsou, Garfield telefonları Finistere bölgesindeki sahillere vuran plastik çöplerin simgesi haline getirmişti.

Bir zamanlar, evlerde kullanılan gözde bir cihaz olan Garfield şeklindeki ev telefonlarında, ahize kaldırıldığında kahramanın gözleri açılıyordu. Kolleksiyoncular internet üzerinden bu telefonları hala alıp satıyor.

https://twitter.com/ThomasBaietto/status/1110456376533368832

Sahili temizleyen ekipler, uzun süredir Garfield telefonların bir yük gemisinden düşen konteynerden geldiğinden şüpheleniyordu. Ancak bu konteyner hiç bulunamamıştı.

Ancak yeni kampanyanın getirdiği medya ilgisi, bir çiftçinin dikkatini çekti ve bu telefonları ilk olarak 1980'li yıllardayaşanan bir fırtına sırasında gördüğünü hatırladı.

Çiftçi, sadece gel-gitin izin verdiği saatlerde ulaşabilen bir deniz mağarasındaki konteynerin yerini de biliyordu.



Çifçti, kampanyayı duyuran Franceinfo'ya yaptığı açıklamada "Bölgeyi gerçekten iyi bilmeniz gerekiyor. Bir yarıkta konteyneri bulduk. Açılmıştı. İçindeki birçok şey gitmişti ama telefonlar vardı." dedi.

Daha sonra Ar Viltansou örgütü üyeleri, gazetecilerle birlikte bölgeye gitti ve Garfield telefonların kaynağı bulundu.

https://www.youtube.com/watch'v=idRETFR4beE

Ancak sorunun kaynağına ulaşılması, çözüldüğü anlamına gelmiyor.

Çünkü konteyner ulaşılamaz bir yerde ve içinde daha ne kadar çok telefon olduğu bilinmiyor.