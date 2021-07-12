Fransa'da sağlık çalışanlarına aşı zorunlu hale geliyor
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Fransa'da sağlık çalışanlarına aşı zorunlu hale geliyor

Fransa'da sağlık çalışanlarına aşı zorunlu hale geliyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Covid-19 aşısının sağlık çalışanları için zorunlu olacağını açıklarken, sonbahardan itibaren ise tıbbi reçete dışında PCR testlerinin ücretli olacağını belirtti.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Covid-19 aşısının sağlık çalışanları için zorunlu olacağını açıklarken, sonbahardan itibaren ise tıbbi reçete dışında PCR testlerinin ücretli olacağını belirtti.

Delta varyantının hızla yayılmasıyla birlikte Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Covid-19 salgınında dördüncü dalgayı önlemeye yönelik yeni tedbirleri açıkladı. Aşının sağlık çalışanlarına zorunlu hale geleceğini duyuran Macron, "Hastaneler, klinikler, huzurevleri, engellilere yönelik kuruluşlardaki hemşire ve hemşire olmayan personel, evde de dahil olmak üzere yaşlı veya hassas kişilerle temas halinde çalışan tüm profesyonel veya gönüllüler için aşı gecikmeden zorunlu olacaktır" ifadelerini kullandı.

15 Eylül'den itibaren aşı olmayan sağlık çalışanlarına cezai işlem yapılacağını belirten Macron, "15 Eylül'e kadar aşı yaptırmanız gerekiyor. 15 Eylül'den itibaren kontroller yapılacak ve yaptırımlar uygulanacak" dedi.

Aşının herkese zorunlu olması konusunun tartışıldığını da belirten Macron, "Durumun gelişimine bağlı olarak tüm Fransız halkı için zorunlu aşı sorusunu kendimize sormamız gerekecek" ifadelerini kullandı.

SAĞLIK KARTININ KULLANIMI GENİŞLİYOR

Kişinin negatif PCR test sonucunu veya aşı sertifikasını kanıtlayan sağlık kartı, 12 yaşından büyük her vatandaş için 21 Temmuz'dan itibaren eğlence ve kültür yerlerinde, ağustos ayından itibaren ise kafeler, restoranlar, hastaneler, huzurevleri, uçaklar, trenler ve otobüslere erişim için zorunlu olacak.

PCR TESTİ ÜCRETLİ OLACAK

Şimdiye kadar bedava olan PCR testleri, sonbahardan itibaren ücretli olacak. Macron, "Bu sonbaharda tıbbi reçete dışında PCR testleri ücretli olacak "dedi.

SINIRDAKİ KONTROLLER GÜÇLENECEK

Macron, bu haftadan itibaren risk altındaki ülkelerin vatandaşları için sınır kontrollerinin daha da güçlendirileceğini ve aşı olmayan yolcular için zorunlu izolasyon sağlanacağını belirtti.

Fransa'da toplam vaka sayısı 5 milyon 812 bin 639'a, toplam can kaybı ise 111 bin 353'e ulaştı.

(Melike Yazır/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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