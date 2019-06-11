Fransa'da polisten kaçan sürücü 2 Türk çocuğu ezdi
Fransa’nın Lorient kentinde aşırı hız yapan bir sürücü aracıyla 10 ve 7 yaşlarındaki iki Türk çocuğuna çarptıktan sonra olay yerinden kaçarak kayıplara karıştı. Kazadan sonra hastaneye kaldırılan çocuklardan büyüğü yaşamını yitirdi, diğerinin yoğun bakımdaki tedavisi sürüyor.
Fransa'nın Lorient kentinde aşırı hız yapan bir sürücü aracıyla 10 ve 7 yaşlarındaki iki Türk çocuğuna çarptıktan sonra olay yerinden kaçarak kayıplara karıştı. Kazadan sonra hastaneye kaldırılan çocuklardan büyüğü yaşamını yitirdi, diğerinin yoğun bakımdaki tedavisi sürüyor.
Fransız polisi sosyal medyadan kaçan iki kişinin fotoğraflarını paylaşarak şüphelileri görenlerin polis noktasına giderek bilgi vermeleri çağrısında bulundu. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com
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