Fransa'da polisten kaçan sürücü 2 Türk çocuğu ezdi

Fransa'da polisten kaçan sürücü 2 Türk çocuğu ezdi

Fransa’nın Lorient kentinde aşırı hız yapan bir sürücü aracıyla 10 ve 7 yaşlarındaki iki Türk çocuğuna çarptıktan sonra olay yerinden kaçarak kayıplara karıştı. Kazadan sonra hastaneye kaldırılan çocuklardan büyüğü yaşamını yitirdi, diğerinin yoğun bakımdaki tedavisi sürüyor.

Fransa'da polisten kaçan sürücü 2 Türk çocuğu ezdi

Fransa'nın Lorient kentinde aşırı hız yapan bir sürücü aracıyla 10 ve 7 yaşlarındaki iki Türk çocuğuna çarptıktan sonra olay yerinden kaçarak kayıplara karıştı. Kazadan sonra hastaneye kaldırılan çocuklardan büyüğü yaşamını yitirdi, diğerinin yoğun bakımdaki tedavisi sürüyor.

Fransız polisi sosyal medyadan kaçan iki kişinin fotoğraflarını paylaşarak şüphelileri görenlerin polis noktasına giderek bilgi vermeleri çağrısında bulundu. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et