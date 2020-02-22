Fransa'da PKK'ya bağış toplayan 4 kişiye 'terörizmin finansmanı' suçundan dava
Fransa’da "terör örgütü PKK'ya finansman sağladığı" gerekçesiyle 4 kişi hakkında soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında bir kişi tutuklanırken diğer 3 şüphelinin de yargı gözetimi altına alındığı açıklandı
22.02.2020 17:09 | Son Güncelleme: 22.02.2020 17:09
Fransa'da PKK'ya finansman sağladığı gerekçesiyle 4 kişi hakkında soruşturma başlatıldı.
Geçtiğimiz salı günü Fransa'nın Gironde ve Charente-Maritime bölgelerinde Türkiye doğumlu 6 kişi, PKK örgütüne bağış topladığı gerekçesiyle gözaltına alınmıştı. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com