Fransa'da PKK'ya bağış toplayan 4 kişiye 'terörizmin finansmanı' suçundan dava
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Fransa'da PKK'ya bağış toplayan 4 kişiye 'terörizmin finansmanı' suçundan dava

Fransa’da "terör örgütü PKK'ya finansman sağladığı" gerekçesiyle 4 kişi hakkında soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında bir kişi tutuklanırken diğer 3 şüphelinin de yargı gözetimi altına alındığı açıklandı

22.02.2020 17:09 | Son Güncelleme: 22.02.2020 17:09
Fransa'da PKK'ya bağış toplayan 4 kişiye 'terörizmin finansmanı' suçundan dava

'da 'ya finansman sağladığı gerekçesiyle 4 kişi hakkında soruşturma başlatıldı.


Geçtiğimiz salı günü Fransa'nın Gironde ve Charente-Maritime bölgelerinde Türkiye doğumlu 6 kişi, PKK örgütüne bağış topladığı gerekçesiyle gözaltına alınmıştı. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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