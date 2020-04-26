Fransa'da "Macronavirüs" yazılı pankart asan genç kadın dört saat gözaltında tutuldu Fransa'da Covid-19 salgını nedeniyle uygulanan karantinadan bunalanlar siyasi mesaj içeren pankartlarla tepkisini ortaya koyuyor

Covid-19 salgını dolayısıyla 16 Mart tarihinden bu yana karantina altında yaşayan Fransa'da tepkiler pankartlara yansıdı.

Ülkenin güneyindeki Toulouse kentinde bir kadın, evinin dışına astığı "Macronavirus, bu ne zaman sona erecek?" yazılı pankart nedeniyle polis tarafından gözaltına alındı. AFP'nin aktardığına göre genç kadın dört saat süreyle gözaltında tutulduktan sonra serbest bırakıldı. Euronews.com'da Görüntüle