Fransa'da kafe açan Fırat Çelik, salgın nedeniyle dükkanını kapattı Türkiye'den Fransa'ya taşınarak bir kafe açan oyuncu Fırat Çelik, koronavirüsün ülkede 1900'den fazla kişinin hayatına mal olmasının ardından işleri kötü gidince mekanını kapattı.

Fatmagül'ün Suçu Ne? ve Kış Masalı gibi dizilerle adını duyuran başarılı oyuncu Fırat Çelik, Fransa'ya yerleşerek bir kafe açtı. Oyunculuğu bırakarak bambaşka bir sektöre yönelen Çelik, koronavirüsü etkilediği patronlardan biri oldu.

KAFESİNİ KAPATTI

Dünyaya yayılan koronavirüs salgınından bin 900'den fazla kişinin hayatını kaybettiği Fransa'da yaşayan oyuncu, virüs nedeniyle insanların dışarı çıkmamasından etkilenince yeni açtığını kapatmak zorunda kaldı.

YENİ YAŞINI YALNIZ KUTLADI

Salgın nedeniyle evinden çıkmayan oyuncu yeni yaşını da tek başına kutladı. Instagram hesabından kendi fotoğrafını paylaşarak yeni yaşını kutlayan oyuncuya eski partneri Beren Saat'ten yorum gecikmedi. Saat başta olmak üzere pek çok ünlü isim, oyuncunun yeni yaşını kutlamayı ihmal etmedi.

"HER ZAMAN RESTORAN AÇMAYI HAYAL ETTİM"

Kafe açma hayaliyle ilgili Fransız basınına konuşan oyuncu, şunları söylemişti: "İyi Fransız yemeklerini severim. Ve her zaman kendi restoranımı açmayı hayal ettim. Türkiye'den Paris'e döndüğümde, önümde zamanım vardı. Bir oyuncu olarak restoran hayatını başarabileceğimi düşündüm. Bu restorana bakmak için de zaman ayırmaya karar verdim. Kameralardan uzaklaşmak bana iyi geldi. Ama oyunculuğu bırakmayı hayal bile edemem, o benim tutkum."