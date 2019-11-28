Fransa'da işaret parmağıyla gökyüzünü gösteren 2 Çeçen 'terörizmi övmekten' gözaltına alındı

28.11.2019 15:56 | Son Güncelleme: 28.11.2019 16:26

Fransa'nın Strazburg kentinde iki Çeçen 'terörizmi övme' suçundan gözaltına alındı.



Şüpheliler, geçtiğimiz yıl 5 kişinin öldüğü Noel pazarı saldırısının yapıldığı noktada selfi çekerken işaret parmaklarıyla gökyüzünü gösterdi. Polis kaynakları bu hareketin Irak Şam İslam Devleti'ne (IŞİD) ait olduğu gerekçesiyle bu kişilerin gözaltına alındığını kaydetti. Euronews.com'da Görüntüle