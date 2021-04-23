Fransa'da hükümetin işsizlik sigortası reformu protesto edildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Fransa'da hükümetin işsizlik sigortası reformu protesto edildi

Fransa'da hükümetin işsizlik sigortası reformu protesto edildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Fransa'da birçok kentte sendikalar ve işçi kuruluşları, hükümetin işsizlik sigortası reformunu protesto etti.

Fransa'da birçok kentte sendikalar ve işçi kuruluşları, hükümetin işsizlik sigortası reformunu protesto etti.

Fransa'da başkent Paris dahil birçok kentte sendikalar ve işçi kuruluşları, hükümetin işsizlik sigortası reformunu protesto etti. Paris'te binlerce kişi sokaklara dökülerek, işsizlik sigortası reformunun iptal edilmesini talep etti. Kültür ve tiyatro sektöründe çalışan 1 milyondan fazla kişiye çalışmadıkları dönemde ödenen işsizlik ücretlerinde kesinti yapılmasına ve işsizlik maaşı ödenen sürenin kısaltılmasına neden olacak yasanın geri çekilmesi için yürüyen protestocular, mağduriyetlerini dile getirerek seslerini duyurmaya çalıştı. Sendika temsilcileri, bugünkü gösterilerin kamu sektörü için bir uyarı niteliğinde olduğunu belirterek, önümüzdeki günlerde protestoların yanı sıra grevler de yapılacağını ifade etti.

Öte yandan işsizlik maaşı süresinin kısaltılması ve işsizlik ücretinde kesinti yapılmasına ilişkin yasanın 1 Temmuz 2021 tarihi itibariyle yürürlüğü girmesi planlanıyor.

(Tansu Sarıtaylı/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Meral Akşener Fahrettin Altun Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Ezgi Mola Ebru Gündeş Hande Erçel Caner Cindoruk
Spor Yılmaz Vural Emre Belözoğlu Ahmet Nur Çebi Hamza Hamzaoğlu Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Thodex Kripto
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Fransa'da hükümetin işsizlik sigortası reformu protesto edildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 23.4.2021 22:59:27. #1.14#

title