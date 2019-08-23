Fransa'da hükümet "küçük Sarkozy" lakaplı belediye başkanını görevden aldı
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Fransa'da hükümet "küçük Sarkozy" lakaplı belediye başkanını görevden aldı

Fransa’nın kuzeybatısındaki Pas-de-Calais bölgesindeki Hesdin kasabası belediye başkanı Stephane Sieczkowski-Samier, yolsuzluk suçundan görevden alındı. Sieczkowski-Samier, Fransa’da 5. Cumhuriyet tarihinde bakanlar kurulu kararıyla görevden alınan 6. belediye başkanı oldu.

23.08.2019 11:45
Fransa'da hükümet

Fransa'nın kuzeybatısındaki Pas-de-Calais bölgesindeki Hesdin kasabası belediye başkanı Stephane Sieczkowski-Samier, yolsuzluk suçundan görevden alındı. Sieczkowski-Samier, Fransa'da 5. Cumhuriyet tarihinde bakanlar kurulu kararıyla görevden alınan 6. belediye başkanı oldu.


İçişleri Bakanlığı tavsiyesi ve Bakanlar Kurulu kararıyla görevden alınan Sieczkowski-Samier'ye, yolsuzluk, kamu fonlarını kötüye kullanma, imzada sahtecilik, silah bulundurma yasasını ihlal gibi suçlamalar yöneltiyor. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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