Fransa'da hükümet, göç ve mültecilerle ilgili koşulları sertleştiriyor
Fransa'da hükümet, göç ve mültecilerle ilgili koşulları sertleştireceğini açıkladı. Başbakan Edouard Philippe, ülkeye çalışmak için gelecek göçmenlere mesleklerine göre kota uygulanacağını teyit etti.
06.11.2019 15:13 | Son Güncelleme: 06.11.2019 15:13
Fransa'da hükümet, göç ve mültecilerle ilgili koşulları sertleştireceğini açıkladı.
Başbakan Edouard Philippe, ülkeye çalışmak için gelecek göçmenlere mesleklerine göre kota uygulanacağını teyit etti. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com