Fransa'da hükümet, göç ve mültecilerle ilgili koşulları sertleştiriyor

06.11.2019 15:13 | Son Güncelleme: 06.11.2019 15:13

Fransa'da hükümet, göç ve mültecilerle ilgili koşulları sertleştireceğini açıkladı.



Başbakan Edouard Philippe, ülkeye çalışmak için gelecek göçmenlere mesleklerine göre kota uygulanacağını teyit etti. Euronews.com'da Görüntüle