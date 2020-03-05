Fransa'da hızlı tren raydan çıktı: 21 yaralı
Fransa'da Stazburg - Paris seferini yapan hızlı tren raydan çıktı: 21 kişi yarandı
05.03.2020 14:56 | Son Güncelleme: 05.03.2020 14:56
Fransa'nın Strazburg kentinden Paris'e giden Ulusal Demir Yolları Şirketine (SNCF) ait hızlı trenin raydan çıkması sonucu 21 kişi yaralandı.
Bas Rhin Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, 348 yolcunun bulunduğu Strazburg-Paris seferini yapan hızlı tren, Saverne kasabasında raydan çıktı. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com