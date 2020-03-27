Fransa'da hiçbir hastalığı olmayan 16 yaşındaki genç kız Covid-19'dan hayatını kaybetti Fransa'nın başkenti Paris'te , daha önce hiçbir hastalığı olmayan 16 yaşındaki genç kız Covid-19 nedeniyle perşembe akşamı hayatını kaybetti. Kızın ablası Manon, "Bu hastalığın sadece yaşlıları öldürdüğünü inanmaktan vazgeçmeliyiz. Kimse bu virüs karşısında yenilmez değil" diye konuştu

Dünyayı saran Covid-19 hastalığının genellikle yaşlı ve kronik hastaları öldürdüğü düşünülse de gençlerde de ölümler görülmeye başladı. Fransa'nın başkenti Paris'te, daha önce hiçbir hastalığı olmayan 16 yaşındaki genç kız Covid-19 nedeniyle perşembe akşamı hayatını kaybetti. Julie adındaki lise öğrencisi Covid-19 hastalığına bağlı solunum yetmezliğinden yaşamını yitirdi. Euronews.com'da Görüntüle Kaynak: Euronews.com