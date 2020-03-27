Fransa'da hiçbir hastalığı olmayan 16 yaşındaki genç kız Covid-19'dan hayatını kaybetti
Fransa'nın başkenti Paris'te , daha önce hiçbir hastalığı olmayan 16 yaşındaki genç kız Covid-19 nedeniyle perşembe akşamı hayatını kaybetti. Kızın ablası Manon, "Bu hastalığın sadece yaşlıları öldürdüğünü inanmaktan vazgeçmeliyiz. Kimse bu virüs karşısında yenilmez değil" diye konuştu
27.03.2020 19:59 | Son Güncelleme: 27.03.2020 19:59
Dünyayı saran Covid-19 hastalığının genellikle yaşlı ve kronik hastaları öldürdüğü düşünülse de gençlerde de ölümler görülmeye başladı.
Fransa'nın başkenti Paris'te, daha önce hiçbir hastalığı olmayan 16 yaşındaki genç kız Covid-19 nedeniyle perşembe akşamı hayatını kaybetti. Julie adındaki lise öğrencisi Covid-19 hastalığına bağlı solunum yetmezliğinden yaşamını yitirdi. Euronews.com'da Görüntüle
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Kaynak: Euronews.com