Fransa'da eski Cumhurbaşkanı Sarkozy neden hapse girdi, suçu ne?

ABD merkezli sosyal medya platformu X üzerinden açıklama yapan Sarkozy, "Bugün hapse giren bir eski cumhurbaşkanı değil, adaletsizliğe uğramış bir masumdur." ifadelerini kullandı. Peki, Fransa'da eski Cumhurbaşkanının hapse girmesine yol açan olay neydi, hangi suçtan hüküm giydi?

FRANSA'DA ESKİ CUMHURBAŞKANI SARKOZY NEDEN HAPSE GİRDİ, SUÇU NE?

Fransa'nın eski Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy, "Libya davası" kapsamında suç örgütü kurmak suçundan 5 yıl hapse mahkûm edilmesinin ardından cezaevine girdi. Sarkozy, yerel saatle 09.40 sularında Paris'teki La Santé Cezaevi'ne teslim oldu. Eski Cumhurbaşkanı, hücresine alınmadan önce bazı idari işlemleri tamamlayacak.

TEK KİŞİLİK HÜCREDE KALACAK

Sarkozy, 11 metrekare büyüklüğünde, pencereli ve tek kişilik bir hücrede kalacak. Cezaevi Müdürü Sébastien Cauwel, Sarkozy'nin diğer mahkûmlardan tamamen izole edileceğini ve hücresinin ülke genelinde en güvenli alanlardan biri olduğunu açıkladı. Eski Cumhurbaşkanı günde iki kez yürüyüş yapabilecek ve yalnız başına vakit geçirebileceği bir salona erişebilecek.

"BİR MASUM HAPSE ATILIYOR"

Sarkozy, ABD merkezli sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda, "Bugün hapse giren bir eski cumhurbaşkanı değil, bir masumdur." ifadelerini kullandı. "Bu yargı skandalına karşı mücadelem sürecek. Hakikatin er ya da geç ortaya çıkacağından eminim." sözleriyle adalet sistemine tepkisini dile getirdi.

AVUKATINDAN SERBEST BIRAKILMA BAŞVURUSU

Sarkozy'nin avukatı Christophe Ingrain, müvekkilinin serbest bırakılması için hızlı bir şekilde başvuru yaptıklarını belirtti. Ingrain, "Sarkozy'nin hapiste geçireceği tek bir gece bile gereksizdir." diyerek, kararın adaletsiz olduğunu savundu. Paris Temyiz Mahkemesi'nin bu başvuruyu değerlendirmek için iki ay süresi bulunuyor.

ZİYARET TARTIŞMASI VE ADALET BAKANINDAN AÇIKLAMA

Fransa Yargıtay Başsavcısı Rémy Heitz, Adalet Bakanı Gérald Darmanin'in Sarkozy'yi hapiste ziyaret etme planına tepki göstererek, bunun "yargı bağımsızlığını zedeleyebileceğini" söyledi. Darmanin ise yaptığı açıklamada, "Bir eski cumhurbaşkanının güvenliğini sağlamak görevimin bir parçasıdır, bu durum hakimlerin bağımsızlığını etkilemez." ifadelerini kullandı.

PARİS'TE SARKOZY'YE DESTEK GÖSTERİSİ

Sarkozy'nin oğulları Louis, Pierre ve Jean Sarkozy'nin çağrısıyla, destekçileri eski Cumhurbaşkanının Paris'in 16. bölgesindeki evinin önünde toplandı. Ellerinde Fransa bayrakları taşıyan göstericiler, "Nicolas" ve "Adalet utansın" sloganları attı. Bazı protestocular "Bir Cumhurbaşkanı hapiste" yazılı pankartlar taşıdı. Sarkozy'nin eşi Carla Bruni ile evinden el ele çıkarak destekçilerini selamlaması dikkat çekti.

LİBYA DAVASININ GEÇMİŞİ

2007-2012 yılları arasında Fransa Cumhurbaşkanlığı yapan Sarkozy'nin, 2007 seçim kampanyasını finanse etmek için dönemin Libya lideri Muammer Kaddafi'den yasa dışı para aldığı iddia edilmişti. 2013'te başlatılan soruşturma, kamuoyunda "Libya davası" olarak bilinen süreci başlattı.

MAHKEMEDEN TARİHİ KARAR

Paris Ceza Mahkemesi, 25 Eylül'deki duruşmada Sarkozy'yi "suç örgütü kurmak" suçundan 5 yıl hapis cezasına çarptırdı. Ancak mahkeme, "pasif yolsuzluk", "kamu fonlarının zimmete geçirilmesini gizleme" ve "yasa dışı kampanya finansmanı" suçlamalarından beraat kararı verdi. Sarkozy'nin temyiz başvurusu devam etse de, kararın niteliği gereği cezasının infazı ertelenmedi. Böylece Sarkozy, 1958'den bu yana hapse giren ilk Fransız Cumhurbaşkanı oldu.