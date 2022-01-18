Fransa'da düzensiz göçmenlerin yaşam mücadelesi
Göçmenlerin bekleyişi Ormanlık alandaki çadırlarda yaşayan göçmenler Göçmenlerin yaşadığı çadırlar (Drone) Manş Denizi Fransa'nın Calais kentinden Manş Denizi üzerinden İngiltere'ye geçmeye çalışan düzensiz göçmenlerin özellikle bu kış döneminde çok zor şartlar altında yaşam mücadelesi veriyor.
Göçmenlerin bekleyişi
Ormanlık alandaki çadırlarda yaşayan göçmenler
Göçmenlerin yaşadığı çadırlar (Drone)
Manş Denizi
Fransa'nın Calais kentinden Manş Denizi üzerinden İngiltere'ye geçmeye çalışan düzensiz göçmenlerin özellikle bu kış döneminde çok zor şartlar altında yaşam mücadelesi veriyor.