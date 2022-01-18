Fransa'da düzensiz göçmenlerin yaşam mücadelesi - Haberler
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Fransa'da düzensiz göçmenlerin yaşam mücadelesi

AA / Dursun Aydemir - Haberler | Güncel

Göçmenlerin bekleyişi Ormanlık alandaki çadırlarda yaşayan göçmenler Göçmenlerin yaşadığı çadırlar (Drone) Manş Denizi Fransa'nın Calais kentinden Manş Denizi üzerinden İngiltere'ye geçmeye çalışan düzensiz göçmenlerin özellikle bu kış döneminde çok zor şartlar altında yaşam mücadelesi veriyor.

Göçmenlerin bekleyişi

Ormanlık alandaki çadırlarda yaşayan göçmenler

Göçmenlerin yaşadığı çadırlar (Drone)

Manş Denizi

Fransa'nın Calais kentinden Manş Denizi üzerinden İngiltere'ye geçmeye çalışan düzensiz göçmenlerin özellikle bu kış döneminde çok zor şartlar altında yaşam mücadelesi veriyor.

Fransa'da düzensiz göçmenlerin yaşam mücadelesi

Fransa'da düzensiz göçmenlerin yaşam mücadelesi

Fransa'da düzensiz göçmenlerin yaşam mücadelesi

AA / Dursun Aydemir - Son Dakika Haberleri

Manş Denizi, England, Fransa, Drone, Güncel, Haber

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