Fransa'da bıçaklı saldırı: 3 ölü
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Fransa'da bıçaklı saldırı: 3 ölü

29.10.2020 21:36 | Son Güncelleme: 29.10.2020 21:40
Fransa'da bıçaklı saldırı: 3 ölü

Fransa'nın Nice kentinde bir kilisede düzenlenen bıçaklı saldırı sonucu 3 kişi yaşamını yitirdi.

Fransa'nın Nice kentinde bir kilisede düzenlenen bıçaklı saldırı sonucu 3 kişi yaşamını yitirdi. Saldırganın gözaltına alındığı bildirildi. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron da kiliseye gelerek incelemelerde bulundu.

Saldırı, Fransa'nın Nice kentindeki Notre-Dame kilisesinde meydana geldi. Saldırı sonucunda 2'si erkek, 1'i kadın olmak üzere 3 kişinin yaşamını yitirdiği aktarıldı. Saldırganın polis ekipleri tarafından gözaltına alındığı duyuruldu.

MACRON, KİLİSEDE İNCELEMELERDE BULUNDU

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un da saldırının gerçekleştiği kiliseye gelerek incelemelerde bulunduğu öğrenildi. Macron, Sentinelle operasyonunda görev yapan askerlerin sayısının 3 binden 7 bine çıkarılacağını, ibadethaneler ile okullarda güvenliğin artırılacağını ifade etti.


Fransa'da bıçaklı saldırı: 3 ölü
Fransa'da bıçaklı saldırı: 3 ölü
Fransa'da bıçaklı saldırı: 3 ölü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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