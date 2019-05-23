102 Yaşındaki Kadın, 92 Yaşındaki Oda Arkadaşını Vahşice Öldürdü
Fransa'nın Aisne bölgesindeki Chézy-sur-Marne kasabasındaki huzurevinde, 102 yaşındaki kadın 92 yaşındaki oda arkadaşını öldürdü. Otopside yaşlı kadının ölüm nedeninin yüzüne aldığı darbeler olduğu ortaya çıktı.
Fransa'nın Aisne bölgesindeki Chézy-sur-Marne kasabasındaki huzurevinde 92 yaşındaki bir kadın öldürüldü. Cinayet şüphelisinin 102 yaşındaki oda arkadaşı olduğu bildirildi.
92 YAŞINDAKİ KADIN ÖLÜ BULUNDU
Yerel basına göre, kasabada bulunan huzurevi çalışanları sabah temizliğini yapmak için girdikleri odada 92 yaşındaki kadını ölü buldu. Yaptıkları incelemede kadının yüzünde darbe izleri gören yetkililer, otopsi yapılmasına karar verdi.
ŞÜPHELER 102 YAŞINDAKİ KADINDA TOPLANDI
Geçen Pazartesi günü yapılan otopside kadının ölüm nedeninin yüze alınan darbeler olduğu anlaşıldı. Tüm şüphelerin ölen kadının oda arkadaşı olan 102 yaşındaki kadında toplandığını belirten Soissons şehri savcısı Frédéric Trinh, şüpheli kadının derhal hastanede müşahede altına alındığını, olayın bir demans krizi sırasında meydana gelmiş olabileceğini söyledi.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
-
teyzem arkadaşını takma dişiyle öldürmüştür :))Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
-
Abi belli yaştan sonra bunları sabun yapacan . Mesela 85, 5 iyi mi ?Cevap Yaz 2 6 Yayından Kaldır
-
102 yaşına kadar emekli maaşı akıp bir işe yaramadan dünyanın kaynaklarını tüketiyor bunlar. 70 yaşına gireni FUJİ dağına bırakacaksın Japonlar gibi.Cevap Yaz 11 Yayından KaldırSALLA: Sana kim anlattı bu masalı :)))5 Yayından Kaldır
-
Avrupada oluyor böyle vakalar bakma masrafı artınca.... alzaymer veya bunak birine atıyorlar suçuCevap Yaz 3 2 Yayından Kaldır