Fransa Cumhurbaşkanı Macron'dan skandal çıkış: Erdoğan'a karşı daha güçlü olmalıyız
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Fransa Cumhurbaşkanı Macron'dan skandal çıkış: Erdoğan'a karşı daha güçlü olmalıyız

Doğu Akdeniz'e kilometrelerce uzakta olan Fransa'nın Cumhurbaşkanı Macron, skandal çıkışlarından birine daha imza attı. Avrupa'nın bir bütün olarak ifade etmesi gerektiğini ifade eden Fransız lider, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a karşı daha güçlü olmaları gerektiğini de belirtti.

10.09.2020 14:06 | Son Güncelleme: 10.09.2020 14:14

Türkiye, Avrupa Birliği'nden gelen tehditlere rağmen Doğu Akdeniz'de hakkı olan gaz ve petrol aramalarına devam ediyor. Türkiye'nin bu tutumu Fransa'yı ziyadesiyle rahatsız ediyor. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, AB'ye bir çağrı daha yaptı ve Doğu Akdeniz için Cumhurbaşkanı Erdoğan'a karşı birlikte daha güçlü olmalarını söyledi.

"KATI VE GÜÇLÜ OLMALIYIZ"

Macron, konuyla ilgili yaptığı açıklamada "Biz, Avrupalılar olarak, Erdoğan'a karşı katı ve güçlü olmalıyız. Tansiyonu yükseltmekten kaçınmak istiyoruz ancak Türkiye bazı alanlardaki niyetlerini netleştirmeli. Avrupa bir bütün olarak Türkiye ile ilgili olarak daha net ve daha birleşik bir pozisyonda olmalı." ifadelerini kullandı.

"BİZİM SORUNUMUZ ERDOĞAN'LA"

Emmanuel Macron, Türk halkının çok büyük bir halk olduğunu ancak sorunlarının Cumhurbaşkanı Erdoğan'la olduğunu belirterek "Türk halkı büyük bir halk. Ancak biz Avrupalılar artık Erdoğan hükümetine karşı daha açık olmalıyız. Bizim sorunumuz Türk halkıyla değil Erdoğan'la" dedi.

Fransa Cumhurbaşkanı Macron'dan skandal çıkış: Erdoğan'a karşı daha güçlü olmalıyız
bahadir.colak@haberler.com - Bahadır Çolak
Bahadır Çolak
bahadir.colak@haberler.com

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