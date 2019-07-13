Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron: Hava kuvvetleri bünyesinde uzay komutanlığı kuracağız
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Fransa ulusal bayramı Bastille Günü arifesinde, uzaya tahsis edilmiş bir askeri komutanlığın oluşturulacağını duyurdu.
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Fransa ulusal bayramı Bastille Günü arifesinde, uzaya tahsis edilmiş bir askeri komutanlığın oluşturulacağını duyurdu.
14 Temmuz "Bastille Günü" geçit töreni öncesi Fransız Silahlı Kuvvetlerini ağırlayan Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, "Önümüzdeki eylül ayında uzay kapasitemizin gelişmesini ve güçlendirilmesini sağlamak için hava kuvvetleri bünyesinde büyük bir uzay komutanlığı kurulacak ve ismi 'hava ve uzay kuvvetleri' olacak." açıklaması yaptı. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com
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