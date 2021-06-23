Fransa, Covid-19 nedeni ile Rusya, Namibya ve Seyşeller'i kırmızı listeye aldı
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Fransa, Covid-19 nedeni ile Rusya, Namibya ve Seyşeller'i kırmızı listeye aldı

Fransa, Covid-19 nedeni ile Rusya, Namibya ve Seyşeller'i kırmızı listeye aldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Fransa, Covid-19 salgının aktif şekilde yayıldığını ve virüs mutasyonlarının endişe verici olduğunu öne sürerek, Rusya, Namibya ve Seyşeller'e seyahat kısıtlaması uygulayarak, kırmızı listeye aldı.

Fransa, Covid-19 salgının aktif şekilde yayıldığını ve virüs mutasyonlarının endişe verici olduğunu öne sürerek, Rusya, Namibya ve Seyşeller'e seyahat kısıtlaması uygulayarak, kırmızı listeye aldı.

Fransa, Covid-19 salgını ile mücadele kapsamında 3 ülkeye seyahat kısıtlaması uyguladı. Fransa Hükümet sözcüsü Gabriel Attal düzenlediği basın toplantısında, Covid-19 salgının aktif şekilde yayıldığını ve virüs mutasyonlarının endişe verici olduğunu öne sürerek, Rusya, Namibya ve Seyşeller'in kırmızı listeye alındığını aktardı. Attal, Moskova'daki yeni bir salgın dalgasının kaynağının ise Hindistan'da ortaya çıkan Delta mutasyonu olduğunu belirtti.

Fransa'da söz konusu üç ülkeye ek olarak kırmızı listede yer alan diğer ülkeler arasında, Güney Afrika, Arjantin, Bahreyn, Bangladeş, Bolivya, Brezilya, Şili, Kolombiya, Kosta Rika, Hindistan, Nepal, Pakistan, Sri Lanka, Surinam, Uruguay, Paraguay, Afganistan ve Maldivler bulunuyor.

Fransa, salgınla mücadele kapsamında ülkelerdeki salgın durumunu değerlendirerek seyahatleri kontrol altında tutarak, ülkeleri yeşil, turuncu ve kırmızı olarak listeliyor. Yeşil listede bulunan ülkelerde virüsün aktif şekilde yayılmadığı, turuncu listedeki ülkelerde Covid-19 kontrol altında tutulduğu, kırmızı listedeki ülkelerde ise virüsün aktif şekilde yayıldığını ve mutasyonların endişe verici olduğu kabul ediliyor.

Yeşil olarak sınıflandırılan ülkelerden gelen turistler, aşı olduğunu kanıtlayan veya PCR testi negatif olan turistler ülkeye giriş yapabiliyor. Turuncu olarak sınıflandırılan ülkelerde yolcuların aşılı olması ve negatif sonuçlu PCR testi talep edilirken, 7 günlük karantina uygulanıyor. Kırmızı olarak sınıflandırılan ülkeler için ise, yalnızca zorunlu seyahatlere izin verilirken, yolcuların aşı durumuna bakılmaksızın negatif sonuçlu PCR testi isteniyor ve 7 ila 10 günlük karantina uygulanıyor.

(Melike Yazır/ İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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