Fransa Başbakanı: ABD ve Türkiye yüzünden IŞİD yeniden canlanacak

15.10.2019 18:12

Fransa Başbakanı Edouard Phillipe, Türkiye ve ABD'nin kararlarının bölgede ciddi sonuçları olacağı ve kaçınılmaz olarak bu iki ülkenin eylemlerinin Suriye ve Irak'ta IŞİD'in canlanmasına yol açacağını iddia etti.



Fransa meclisi genel kurulunda, hükümete yöneltilen sözlü soru önergelerini yanıtlayan Edouard Phillipe, "Bu durum, IŞİD'in Suriye'nin kuzey doğusunda ve belki de Irak'ın kuzeybatısında yeniden canlanmasına yol açacağı için güvenliğimizi tahrip edici." dedi. Euronews.com'da Görüntüle