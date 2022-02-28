Franck Ribery kaza mı yaptı, sağlık durumu nasıl? Franck Ribery hangi takımda forma giyiyor? Ribery iyileşti mi, son durumu nasıl?
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Son dakika gelen haberlere göre, bir zamanların bulunduğu mevkide en iyi futbolcusu olarak kabul edilen Franck Ribery trafik kazası geçirdi ve hastaneye kaldırıldı. Bunun ardından vatandaşlar, Franck Ribery kaza mı geçirdi, sağlık durumu nasıl? Franck Ribery hangi takımda forma giyiyor? Ribery iyileşti mi, son durumu nasıl? merak etti. İşte ayrıntılar...
İtalyan ekibi Salernitana'da forma giyen 38 yaşındaki Franck Ribery, Paestum kasabasında trafik kazası geçirdi. Trafik ışığına çarpan Ribery hastaneye kaldırıldı. Franck Ribery kaza mı yaptı, sağlık durumu nasıl? Franck Ribery hangi takımda forma giyiyor? Ribery iyileşti mi, son durumu nasıl?
FRANCK RİBERY KAZA MI YAPTI, SAĞLIK DURUMU NASILDIR?
Bir dönem ülkemizde Galatasaray forması da giyen dünyaca ünlü Fransız futbolcu Franck Ribery, İtalya'da trafik kazası geçirdi.
Salerno'ya yaklaşık 40 kilometre uzaklıktaki Capaccio-Paestum kasabasında meydana geldi. Ribery'nin aracıyla trafik ışığına çarptığı belirtildi. Ribery, kafa travması nedeniyle hastaneye kaldırıldı.
Ribery'nin birkaç gün hastanede kalacağı açıklandı. Yıldız futbolcunun hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.
FRANCK RİBERY HANGİ TAKIMDA?
Franck Pierre Ribéry (d. 7 Nisan 1983, Boulogne-sur-Mer, Fransa), Fransız Millî futbolcudur. Şimdilerde Serie A ekiplerinden Salernitana'da forma giymektedir.