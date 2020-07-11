Francesca Cipriani'den Can Yaman itirafı: Bütün gece bana kur yaptı, sonra da bana cevap vermedi
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Francesca Cipriani'den Can Yaman itirafı: Bütün gece bana kur yaptı, sonra da bana cevap vermedi

İtalyan oyuncu Francesca Cipriani, yakışıklı oyuncu Can Yaman için "Bütün gece bana kur yaptı, sonra onu aradım ama asla yanıt vermedi" diyerek kendisinin kalbini çok kırdığını söyledi.

Francesca Cipriani'den Can Yaman itirafı: Bütün gece bana kur yaptı, sonra da bana cevap vermedi
11.07.2020 15:37 | Son Güncelleme: 11.07.2020 15:46

İtalyan oyuncu ve şarkıcı Francesca Cipriani'nin Can Yaman hayranlığıyla yine gündeme geldi. Francesca Cipriani kalbinin kırıldığını açıklayarak Yaman'la arasında geçenleri anlattı.

"BÜTÜN GECE BANA KUR YAPTI SONRA GERİ DÖNÜP ARAMADI"

36 yaşındaki Cipriani, Yaman ile konuk oldukları programın stüdyosunda tanıştıklarını anlattı. Oyuncu Yaman'dan hoşlandığını ama onun hiçbir mesajına yanıt vermediğini söyledi. "İkimiz de Barbara D'Urso'nun programına konuk olmuştuk. Bütün gece bana gülümseyip durdu" diyen oyuncu sözlerine şöyle devam etti: "Bana kur yapıp durdu. Hatıra fotoğrafı çektirdik. Sonra da görüşmek için söz verdik. Ama öyle olmadı. Ona her gün mesaj atıyordum, ama bana asla yanıt vermedi. Bana bunu neden yaptın? Onun için her gün ağlıyorum. Ben şanssızım."

Francesca Cipriani'den Can Yaman itirafı: Bütün gece bana kur yaptı, sonra da bana cevap vermedi
Haber Yorumları (1)
GICIK: insan bir gününü feda eder
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