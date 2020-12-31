FOX Tv yılbaşı özel programı olacak mı, saat kaçta? Bugün Fox Tv'de hangi programlar var? Fox Tv yayın akışı!

Yılbaşı coşkusunu evinde yaşamak isteyenler televizyon kanallarının özel yılbaşı programları ile yeni yıla girecek peki Fox Tv'de hangi program var? İşte Fox Tv'in yılbaşı programı ve 31 Aralık 2020 Fox Tv yayın akışı!

Yılbaşı eğlencesini aile ve arkadaşları ile evinde geçirenlerin tercihi olan yılbaşı programları, bu yıl da eğlencenin adresi olacak. Televizyon kanallarının yılbaşına özel hazırladığı programlar ile izleyiciler keyifli anlar yaşayacak. İşte 2021 FOX TV yılbaşı programı.

FOX TV YILBAŞI ÖZEL PROGRAMI OLACAK MI?

Bugün Fox Tv'de yılbaşı özel olarak 2 film olacak.

FOX TV YILBAŞI ÖZEL SAAT KAÇTA, NE ZAMAN?

Fox TV'de 31 Aralık Perşembe yani bugün yılbaşı özel olarak Şahane Hayatlar ve Kafalar Karışık filmi yayınlanacak.

Şahane Hayatlar saat 20:00 'da başlayacak. (TV'de ilk kez)

Kafalar Karışık saat 22:00 'da başlayacak.

FOX TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ...