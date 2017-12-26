FOX TV'nin El Değiştirmesinin Ardından Selçuk Yöntem, İçin Devam Kararı Verildi

FOX'un el değiştirmesiyle Selçuk Yöntem'in sunduğu yarışmanın da final yapacağı iddia edilmişti. Ancak Yöntem'in programının devam edeceği öğrenildi.

DEVAM KARARI VERİLDİ

Walt Disney'in, 21st Century Fox'u 52,4 milyar dolara satın almasının ardından, FOX Türkiye'de de hareketlilik yaşanmaya başladı. Stil Avcıları ve Kaybolan Çiçekler'in final yapacağının ortaya çıkmasının ardından, Selçuk Yöntem'in sunduğu Milyonluk Resim için de final yapacağı iddia edilmişti. Posta yazarı Mesut Yar, Milyonluk Resim yarışmasının devam edeceğini duyurdu.