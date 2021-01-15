FOX TV Çalar Saat Konuğu: Nikolaus Meyer-Landrut kimdir? Kaç yaşındadır? Nerelidir? Ne iş yapmaktadır? Nikolaus Meyer-Landrut hayatı nedir?

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NİKOLAUS MEYER-LANDRUT KİMDİR?

Nikolaus Meyer-Landrut (1960 doğumlu), şu anda Almanya'nın Fransa Büyükelçisi olarak görev yapan bir Alman diplomat . Daha önce Almanya Başbakanı Angela Merkel'in Avrupa işlerinden sorumlu baş danışmanıydı .

ERKEN YAŞAM VE EĞİTİM

Meyer-Landrut 1960 yılında doğdu ve 1988'de Köln Üniversitesi'nde Almanya'nın yeniden birleşmesinde Fransa'nın rolünü inceleyen tarih doktorasını aldı .

KARİYERİ

1987'de Meyer-Landrut, muhafazakar şansölye Helmut Kohl'un üçüncü kabinesi altında Alman dış ofisine katıldı . Diplomat 1990 ve 1993 yılları arasında Viyana'da görev yaptı, Avrupa'da Konvansiyonel Silahlı Kuvvetler Antlaşması'nın Alman müzakerelerine liderlik etti ve daha sonra Brüksel'de (1995'e kadar) Alman dış işleri konusunda tavsiyelerde bulundu. 1995'ten 1999'a kadar Meyer-Landrut, Bonn'daki merkezi bakanlık ofisinin başkan yardımcısıydı ve Amsterdam Antlaşması ve bu portföye eklenen diğer şeylerin yanı sıra Avrupa Birliği Ortak Dış ve Güvenlik Politikasından sorumluydu .

Meyer-Landrut, 1999 ile 2002 yazı arasında, sosyal demokrat-yeşil Schröder yönetimi altında Federal Almanya Cumhuriyeti'nin Avrupa Birliği Daimi Temsilciliği'nin basın sözcüsü olarak görev yaptı ve Avrupa'nın Geleceği Konvansiyonu'nun başkanlığına atandı . tarafından Valery Giscard d'Estaing , kongre başkanı ve Fransa eski başkanı (1974-1981). Eylül 2003 ile Nisan 2006 arasında, Federal Dışişleri Bürosunda Avrupa işleri konusunda lider yetkili olarak danışmanlık yaptı ve aynı yılın Mayıs ayında aynı konuda danışmanlık yapan Alman Şansölyeliğine katıldı.

Mayer-Landrut, Şubat 2011'den 2015 ortasına kadar Merkel'in Avrupa meselelerinde baş danışmanı olarak görev yaptı , böylece Uwe Corsepius'un yerine geçti .

Meyer-Landrut, Temmuz 2015'te Almanya'nın Fransa Büyükelçisi olarak Susanne Wasum-Rainer'in yerini aldı . 2018'de Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Merkel'in Meyer-Landrut'u Brüksel'deki Avrupa Birliği Daimi Temsilcisi olarak atama planını veto etti.

DİĞER ETKİNLİKLER

Jacques Delors Institute Berlin , Danışma Kurulu Üyesi

Daha Geniş Avrupa Liderlik Gündemi (BELA), Aktif Destekçiler Çevresi Üyesi

KİŞİSEL YAŞAMI

Meyer-Landrut bir Fransız ile evli ve dört çocuk babasıdır. O yeğeni olan Andreas Meyer-Landrut , başkanı Bundespräsidialamt eski Alman cumhurbaşkanı altında Richard von Weizsäcker (1984-1994) ve şarkıcı kaldırılan kez ilk kuzeni Lena Meyer-Landrut.