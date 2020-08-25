FOX TV'den istifa eden Fatih Portakal, yeni hayatının ilk gününde bahçesini paylaştı Dün FOX TV'den istifa ettiğini duyuran ve ve toprakla uğraşacağını açıklayan Fatih Portakal, bu sabah yeni hayatının ilk gününden fotoğraf paylaştı. Portakal'ın İzmir'de bahçesinde olduğu görüldü.

FOX TV Ana Haber Bülteni'nin başarılı sunucusu Fatih Portakal, dün ani bir kararla istifa ettiğini duyurmuştu. İstifa gerekçesinde "Toprağın sakin ritminde yaşayıp ruhumu ve bedenimi dengeleyeceğim" ifadelerini de kullanan Portakal bu sabah erken saatlerde bahçesinden güneşin doğarken çekilen bir fotoğrafını paylaştı.

İŞTE PORTAKAL'IN O PAYLAŞIMI

Fatih Portakal, fotoğrafa "Hoşgeldin yeni gün..." notunu düştü ve şu kareyi paylaştı.

"TABİATLA BÜTÜNLEŞECEĞİM"

Portakal, dün istifa gerekçesini yazarken şunları yazmıştı "Başta sağlık, dinginlik, huzur ve aile ise insanın yaşam nedeni. Kararı bu kadar net verdim. Bu yıl ve belki sonrasındatoprağın sakin ritminde yaşayıp ruhumu ve bedenimi dengeleyeceğim. Tabiatla olabildiğince bütünleşip kıymetini bilerek yaşam süreceğim. Kalın sağlıkla"