FOX TV canlı yayın Baraj izle! Baraj yeni bölüm canlı izle!

Baraj 33. Bölüm fragmaı izle! Baraj dizisinin 32. bölümü ardından Baraj 33. bölüm fragmanı da yayınlandı. FOX TV'de yayınlanan Baraj 33. bölüm fragmanı izle! Baraj son bölüm özeti! Baraj yeni bölümde neler olacak? FOX TV Baraj yeni bölüm fragmanı izle! Baraj 32. bölüm izle

FOX ekranlarının sevilen dram türündeki dizisi bu akşam 33. bölümü ile ekrana gelecek. Peki, FOX TV canlı yayın Baraj izle! Baraj yeni bölüm canlı izle!

BARAJ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Nazım'ın Nehir'in hayatını kurtarması sonunda ikisinin de duyguları hakkında dürüst olmalarına sebep olur. Bahar ise bir yandan Nehir'in başına gelenlerin sebebini saklamaya bir yandan da Nazım'ı kaybetmemeye çalışır. Fakat Azra'nın geçmişinin onu yakalaması ve Mert'in kaçırılması her şeyi karıştıracaktır.Tarık, Zahra ve İbrahim bir yandan Halit ve Hayriye'nin evlilik teklifi, bir yandan Meryem'in cesedi ve bir yandan da Bahar'ın onları Halil'in cinayetiyle suçlaması üzerine iyice köşeye sıkışmışlardır.

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