Fox Tv Çalar Saat konuğu: Prof. Dr. Pınar Saip kimdir? Prof. Dr. Pınar Saip nereli, ne iş yapmaktadır? Mesleği nedir?

Fox Tv Çalar Saat konuğu: İstanbul Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. Pınar Saip kimdir? Prof. Dr. Pınar Saip nereli, ne iş yapmaktadır? Mesleği nedir? İşte detaylar haberimizde...

FOX TV ÇALAR SAAT KONUĞU PROF. DR. PINAR SAİP KİMDİR?

Profesör Doktor Pınar Saip, 1960 yılında doğdu. Aslen Niğde'lidir. Pınar Saip, 1972 ve 1978 yılları arasında Robert Koleji, 1978 ve 1984 yılları arasında ise İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesinden mezun oldu.

Mezuniyetin ardından 1984 ve 1986 yılları arasında Samsun Milli Eğitim Müdürlüğü Sağlık Eğitim Merkezinde hizmet vermiş ardından Sultanahmet Milli Eğitim Sağlık Eğitim Merkezi, Beyoğlu Devlet Hastanesinde çalışmalarını sürdürdü.

2018 yılında İstanbul Tabip Odası Başkanı oldu.

İstanbul Üniversitesi Çapa Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı, Onkoloji Enstitüsünde çalışmalarını sürdüren Prof. Dr. Pınar Saip Fransızca ve İngilizce bilmektedir.