FOX Tv Çalar Saat konuğu: Prof. Dr. Mustafa Ergen kimdir? Kaç yaşında, nereli ve mesleği nedir?
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FOX Tv Çalar Saat konuğu: Prof. Dr. Mustafa Ergen kimdir? Kaç yaşında, nereli ve mesleği nedir?

03.02.2021 09:28 | Son Güncelleme: 03.02.2021 09:32
FOX Tv Çalar Saat konuğu: Prof. Dr. Mustafa Ergen kimdir? Kaç yaşında, nereli ve mesleği nedir?

FOX Tv Çalar Saat konuğu: Prof. Dr. Mustafa Ergen kimdir? Kaç yaşında, nereli ve mesleği nedir? Prof. Dr. Mustafa Ergen hayatı ve biyografisi nedir?

FOX Tv Çalar Saat konuğu: Deva Partisi Genel Başkan yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Ergen kimdir? Kaç yaşında, nereli ve mesleği nedir? Prof. Dr. Mustafa Ergen hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde...

FOX TV ÇALAR SAAT KONUĞU: PROF. DR. MUSTAFA ERGEN KİMDİR?

Prof. Dr. Mustafa Ergen İTÜ'de öğretim üyesidir. Lisans derecesini üniversite birinciliği ile ODTÜ Elektrik-Elektronik Mühendisliğinden almış, yüksek lisans ve doktora derecelerini Kaliforniya Berkeley Üniversitesi Elektrik Mühendisliği ve Bilgisayar Bilimleri bölümünden kablosuz haberleşme üzerine yazdığı tezlerle tamamlamıştır. Aynı okulun uluslararası çalışmalar bölümünden Silikon Vadisinden fayda sağlayan ülkeleri incelediği teziyle ikinci yüksek lisans derecesini almış ve HAAS işletme okulundan teknoloji yönetimi programını bitirmiştir. Silikon Vadisinde WiChorus Inc. adlı mobil haberleşme şirketini kurmuş ve şirketin Tellabs şirketi tarafından satın alınmasıyla yurda dönmüştür. 2010 yılından beri kendi şirketlerinde, özel sektörde ve üniversitelerde çeşitli üst düzey görevler almaktadır. TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesinde mütevelli heyetinde görev almıştır. Boğaziçi Üniversitesinde dersler vermiş, Koç Üniversitesinde Adjunct Profesör olarak ders vermektedir. En son Türk Telekom Baş Teknoloji Danışmanı, Turcas Petrol A.Ş.'de ve Güneş Sigorta A.Ş.'de bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev almış, Turkcell Vakfı ve UC Berkeley AMENA Programında danışma kurulu üyesi olarak görev almaktadır. Son kurduğu risk yatırımı destekli Ambeent A.Ş. ve Next-Ion Inc. firmalarında kablosuz haberleşme ve enerji üzerine ARGE yapmaktadır. Ayrıca, kırk beş patent başvurusu ve ellinin üzerinde makalesi bulunmaktadır.

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