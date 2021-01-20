FOX TV Çalar Saat Konuğu: Elif Esen kimdir? Kaç yaşındadır, nerelidir, ne iş yapmaktadır?
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FOX TV Çalar Saat Konuğu: Elif Esen kimdir? Kaç yaşındadır, nerelidir, ne iş yapmaktadır?

20.01.2021 09:29 | Son Güncelleme: 20.01.2021 09:32
FOX TV Çalar Saat Konuğu: Elif Esen kimdir? Kaç yaşındadır, nerelidir, ne iş yapmaktadır?

FOX TV Çalar Saat Konuğu: Elif Esen kimdir? Kaç yaşındadır, nerelidir, ne iş yapmaktadır? Elif Esen hayatı ve biyografisi nedir?

FOX TV Çalar Saat Konuğu: Elif Esen kimdir? Kaç yaşındadır, nerelidir, ne iş yapmaktadır? Elif Esen hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde...

FOX TV ÇALAR SAAT KONUĞU ELİF ESEN KİMDİR?

Elif Esen İstanbul'da 1969 yılında doğdu. Lisans eğitimini İ.Ü İşletme fakültesinde, yüksek lisans eğitimini İ.Ü Sosyoloji kürsüsü Sivil Toplum ve Sosyal Sorumluluk Yönetimi programında tamamladı. Boğaziçi Üniversitesi bilgisayar programcılığı, AB Proje yönetimi, Girişimcilik sertifika eğitimlerini tamamladı.

2002 den itibaren girişimcilik ve toplumsal konular ağırlıklı olmak üzere siyaset ve sivil toplum çalışmalarına devam etti. İki ayrı sivil toplum kuruluşunun kuruculuğunu ve yöneticiliğini yaptı. Farklı dernek ve vakıflarda bulunan üyelikleri ile dezavantajlı çocuk ve gençlerin toplumsal uyumu ve istihdam edilebilirlikleri, göç ve toplumsal etkileri alanlarında çalışmalarını sürdürmektedir. Aile şirketinde çeşitli görevler aldıktan sonra girişimcilik çalışmalarını farklı firmaların markalaşma çalışmaları ile yürüttü, iş hayatına İstanbul'da devam etmektedir.Elif Esen evli ve iki çocuk annesidir. 9 Mart 2020 tarihinde Ali Babacan öncülüğünde kurulan Demokrasi ve Atılım Partisi'nin kurucuları arasında yer aldı. Partinin Başkanlık Kurulunda Sosyal Politikalar Başkanı olarak görev aldı.

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