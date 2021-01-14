FOX TV Çalar Saat Konuğu: Ali Babacan kimdir? Kaç yaşındadır? Nerelidir? Ne iş yapmaktadır? Ali Babacan hayatı ve biyografisi nedir?

FOX TV Çalar Saat Konuğu: Deva Partisi Başkanı Ali Babacan kimdir? Kaç yaşındadır? Nerelidir? Ne iş yapmaktadır? Ali Babacan hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde...

ALİ BABACAN KİMDİR?

Ali Babacan (4 Nisan 1967; Ankara) Türk siyasetçi, ekonomist, mühendis ve Demokrasi ve Atılım Partisi'nin (DEVA) kurucu Genel Başkanı. 2002-2015 yılları arasında 13 yıl Türkiye Dışişleri ve Ekonomi Bakanlığı yapmış olan Babacan, Türkiye Büyük Millet Meclisi 22., 23., 24. ve 26. Dönem Ankara milletvekilliği yapmıştır.

1967 yılında Ankara'da doğdu. 1985'te TED Ankara Koleji'ni birincilikle bitirdi. 1989 yılında ODTÜ Endüstri Mühendisliği Bölümü'nden birincilikle mezun oldu.1990 yılında Fulbright bursu kazanarak, ABD'ye gitti. 1990-1992 yılları arasında ABD Northwestern Üniversitesi Kellogg School of Management'da İşletme dalında yüksek lisans (MBA) yaptı. Yüksek lisans çalışmalarında, Pazarlama, Organizasyon ve Uluslararası İş İdaresi dallarında uzmanlaştı.1992-1994 yılları arasında, Amerika'da finans sektörünün üst düzey yöneticilerine danışmanlık yapan özel bir şirkette danışman olarak çalıştı. 1994 - 2002 yılları arasında Ankara'da özel sektörde iş hayatını sürdürdü.

2001 yılında AKP Kurucu Üyesi ve MKYK üyesi oldu. 58. ve 59. Hükümetlerde Ekonomiden Sorumlu Devlet Bakanlığı görevinde bulundu. 60. Hükümet'te ise Dışişleri Bakanı ve Avrupa Birliği ile müzakerelerde Başmüzakereci olarak görev yapmaktaydı. Egemen Bağış'ın Devlet Bakanı ve Başmüzakereci konumuna getirilmesinin akabinde sadece Dışişleri Bakanı olarak bir süre görevine devam etti; 1 Mayıs 2009'da gerçekleşen kabine değişikliğinden sonra Dışişleri Bakanlığı'nı Ahmet Davutoğlu'na devretmiştir. Çok iyi derecede İngilizce bilmektedir. Evli ve iki çocuk babasıdır.

Ali Babacan 14 Mayıs 2009 Atina`da Bilderberg Görüşmesine katılmıştır. Ali Babacan, 58. ve 59. hükûmetlerde de ekonomiden sorumlu devlet bakanlığı yapmış, 60. hükümette 1 Mayıs 2009'a kadar Dışişleri Bakanı olarak görev almış ve Mayıs 2005 ila Ocak 2008 arasında Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne tam üyeliği konusunda görüşmelerin yürütüldüğü makam olan başmüzakerecilik görevinde bulunmuştur.

DIŞİŞLERİ VE EKONOMİ BAKANLIĞI (2002-2015)

2001 yılında Adalet ve Kalkınma Partisi kurucu üyesi ve MKYK üyesi oldu. 58. ve 59. hükûmetlerde Ekonomiden Sorumlu Devlet Bakanlığı görevinde bulundu. 60. Hükümet'te ise Dışişleri Bakanı ve Avrupa Birliği ile müzakerelerde Başmüzakereci olarak görev yapmaktaydı. Egemen Bağış'ın Devlet Bakanı ve Başmüzakereci konumuna getirilmesinin akabinde sadece Dışişleri Bakanı olarak bir süre görevine devam etti. 1 Mayıs 2009'da gerçekleşen kabine değişikliğinden sonra Dışişleri Bakanlığı'nı Ahmet Davutoğlu'na devretti.

1 Mayıs 2009 tarihinden sonra Ekonomiden Sorumlu Başbakan Yardımcısı olarak hükûmetlerde görev yaptı. 28 Ağustos 2015 tarihinde başbakan yardımcılığı görevini Cevdet Yılmaz'a devretti. II. Davutoğlu hükûmeti döneminde başbakan danışmanlığı yaptı.

2018 yılının Haziran ayında yapılan genel seçimleri için milletvekili adaylık başvurusu yapmadı. 8 Temmuz 2019'da AK Parti'den istifa etti.

DEVA PARTİSİ GENEL BAŞKANLIĞI

Ali Babacan'ın kurucular kurulunu oluşturduğu bir heyet, yeni partinin kuruluş dilekçesini 9 Mart 2020 tarihinde İçişleri Bakanlığı'na verdi. Partinin adı "DEVA" kısaltmasıyla Demokrasi ve Atılım Partisi oldu. 90 kişilik kurucular kurulu listesinde eski bakanlardan Sadullah Ergin, Kerem Altun, Nihat Ergün, Selma Aliye Kavaf ile AK Parti'den istifa eden İstanbul milletvekili Mustafa Yeneroğlu da yer aldı.

DEVA Partisi Kurucular Kurulu ilk toplantısını 10 Mart 2020'de gerçekleştirdi. Toplantıda Ali Babacan oy birliğiyle genel başkan seçildi.