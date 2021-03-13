FOX Son Yaz son bölüm full tek parça izle! Son Yaz 11. bölüm tek parça izle! Son Yaz son bölüm özeti!
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FOX Son Yaz son bölüm full tek parça izle! Son Yaz 11. bölüm tek parça izle! Son Yaz son bölüm özeti!

13.03.2021 00:01 | Son Güncelleme: 13.03.2021 00:09
FOX Son Yaz son bölüm full tek parça izle! Son Yaz 11. bölüm tek parça izle! Son Yaz son bölüm özeti!

Ali Atay, Alperen Duymaz ve Funda Eryiğit gibi başarılı isimlerin yer aldığı FOX Son Yaz son bölüm full tek parça izle! Son Yaz son bölüm özeti! Son Yaz izle!

Ali Atay, Alperen Duymaz ve Funda Eryiğit gibi başarılı isimlerin yer aldığı FOX Son Yaz son bölüm full tek parça izle! Son Yaz son bölüm özeti! Son Yaz izle! FOX Son Yaz kesintisiz izle!

SON YAZ BÖLÜM ÖZETİ

Selim, Yağmur ile Akgün'ü aynı odada el ele gördükten sonra Akgün'e keseceği ceza bu defa daha farklı olacaktır.Akgün'ü babasıyla görüştürüp gitmeye ikna olmasını sağlamak ister. Selim'in asıl derdi aslında Yağmur'ladır. Yağmur'un Akgün'ün peşinde dolaşması Canan ve Selim'in de arasını bozacaktır. Akgün'e kurulan komplo hayata geçmiştir. Selim'in infazı için düğmeye basılır. Akgün'ün silahı ile Savcı Selim Kara vurulacak ve delillerle olay savcı ile husumeti var gibi görünen Akgün'e yıkılacaktır. Akgün kendisine kurulan komployu çözer, Selim'in hayatının tehlikede olduğunu anlar. Selim'i kurtarmak için yanına geldiğinde artık çok geçtir. Akgün bu komplonun peşini bırakmaz, olayın Halil Sadi'ye uzandığını bildiği için kendi yöntemleri ile üzerine gitmeye kalkar. Fakat olaylar Akgün'ün planladığı gibi gitmeyecek, başına daha da büyük bir bela örülecektir. Yağmur Akgün'ün büyük bir yanlışa düşmesini engelleyebilecek midir?

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