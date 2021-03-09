FOX konuğu Tevfik Sönmez Küçük kimdir, nereli? Tevfik Sönmez Küçük hayatı ve biyografisi!

Her gün FOX'ta ekranlara gelen Çalar Saat programı İsmail Küçükkaya'nın sunumuyla geniş kitleler tarafından takip ediliyor. Bu kapsamda konuklara da yer veriliyor. İzleyiciler Fox'taki konukların kim olduğunu merak ediyor. FOX konuğu Tevfik Sönmez Küçük kimdir, nereli? Doç. Dr. Tevfik Sönmez Küçük hayatı ve biyografisi!

Merakla takip edilen Fox Çalar Saat'in konuğu Doç. Dr. Tevfik Sönmez Küçük oluyor.

DOÇ. DR. TEVFİK SÖNMEZ KÜÇÜK KİMDİR?

Tevfik Sönmez Küçük, 2006 senesinde tam burslu olarak kazandığı Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni 3.70 ortalama ile birincilikle bitirmiştir. 2007–2009 arasında Ruprecht–Karls–Universität Heidelberg'de Prof. Dr. Martin Hochhuth danışmanlığında yazdığı "Das Kopftuchverbot im türkischen Bildungssystem (Türk Eğitim Sisteminde Başörtüsü Yasağı)" adlı yüksek lisans tezinin "sehr gut (çok iyi)" derecesi ile kabul edilmesi sonucunda yüksek lisans eğitimini tamamlayan KÜÇÜK, 2009'da Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde doktora eğitimine başlamıştır. 2014 yılında Prof. Dr. Sultan Tahmazoğlu Üzeltürk danışmanlığında kaleme aldığı "Parti İçi Demokrasi" isimli doktora çalışması oy birliği ile kabul edilen KÜÇÜK, bu tarihten beri Hukuk Fakültesi'nde Anayasa Hukuku Anabilim Dalı alanında yardımcı doçent olarak görev yapmaktadır. Kasım 2016'dan bu yana KÜÇÜK, akademik çalışmalarının yanı sıra Hukuk Fakültesi Dekan Yardımcılığı görevini de yürütmektedir.