Fotokapana yakalanan uyuşturucu tacirlerine 17 yıl 6'şar ay hapis cezası
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Fotokapana yakalanan uyuşturucu tacirlerine 17 yıl 6'şar ay hapis cezası

Demirören Haber Ajansı / Hakan AKGÜN - Haberler | Güncel
Fotokapana yakalanan uyuşturucu tacirlerine 17 yıl 6'şar ay hapis cezası

SAMSUN'da jandarmanın geçen yıl 'fotokapan' kurarak düzenlediği uyuşturucu operasyonunda, tarlada 170 bin 500 kök kenevir bitkisi yetiştirdiği tespit edilen anne ve oğulun da aralarında bulunduğu 4 kişi, yargılandıkları davada 17 yıl 6'şar ay hapis cezasına çarptırıldı.

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SAMSUN'da jandarmanın geçen yıl 'fotokapan' kurarak düzenlediği uyuşturucu operasyonunda, tarlada 170 bin 500 kök kenevir bitkisi yetiştirdiği tespit edilen anne ve oğulun da aralarında bulunduğu 4 kişi, yargılandıkları davada 17 yıl 6'şar ay hapis cezasına çarptırıldı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, İlkadım ilçesinde Çelikalan ile Gürgendağı mahalleleri arasında yer alan devlet arazisinde kimliği belirsiz kişilerce uyuşturucu yetiştirildiği bilgisi üzerine, geçen yıl 31 Mayıs'ta operasyon düzenledi. Ekipler, bölgedeki incelemelerde çok sayıda ekili kenevir bitkisi tespit etti. Jandarma, şüphelileri yakalamak için araziye 'fotokapan' sistemi kurdu. Uyuşturucu şüphelileri, bir süre sonra ekiplerce birçok farklı noktaya yerleştirilen 'fotokapan' görüntülerine takıldı. Görüntüleri inceleyen jandarma ekipleri, şüpheliler Birgül M. (45) ile oğlu Bilal M. (19), komşuları Engin (30) ve Nedim K. (19) kardeşleri, yakalayarak gözaltına aldı. Operasyonda; tarlalarda ve evlerde arama yapan ekipler, 170 bin 500 kök Hint keneviri ile kurutulmaya bırakılmış 14 kilo 410 gram esrar, 3 tabanca, 4 tüfek ve 1 bıçak ele geçirdi. Jandarmadaki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Samsun Cumhuriyet Savcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, şüpheli anne-oğul ve 2 kardeş hakkında 'uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti' ve 'esrar elde etmek için kenevir ekmek' suçlarından hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Samsun 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasında hakim karşısına çıkan sanıklar, haklarındaki suçlamaları kabul etmedi, arazide tarım amaçlı çalıştıklarını savundu. Mahkeme heyeti sanıkları 17 yıl 6'şar ay hapis cezasına çarptırdı.


Fotokapana yakalanan uyuşturucu tacirlerine 17 yıl 6'şar ay hapis cezası
Fotokapana yakalanan uyuşturucu tacirlerine 17 yıl 6'şar ay hapis cezası
Fotokapana yakalanan uyuşturucu tacirlerine 17 yıl 6'şar ay hapis cezası
Fotokapana yakalanan uyuşturucu tacirlerine 17 yıl 6'şar ay hapis cezası
Fotokapana yakalanan uyuşturucu tacirlerine 17 yıl 6'şar ay hapis cezası
Fotokapana yakalanan uyuşturucu tacirlerine 17 yıl 6'şar ay hapis cezası

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Hakan AKGÜN

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